Jelang Weekend, Ini Harga BBM di SPBU Pertamina, Shell, dan BP 25 Agustus 2023

Bisnis.com, JAKARTA - Harga bahan bakar minyak (BBM) di stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) Pertamina, Shell dan BP belum mengalami perubahan setelah penyesuaian harga pada 1 Agustus 2023.

Melansir pengumuman resmi Pertamina pada Jumat (25/8/2023), BBM nonsubsidi yakni Pertamax Turbo, Dexlite dan Pertamina Dex telah mengalami penyesuaian harga pada awal bulan.

Harga Pertamax Turbo dibanderol Rp14.400 per liter atau naik Rp400 dari harga sebelumnya Rp14.000 per liter. Harga Dexlite menjadi Rp13.950 per liter, naik Rp800 per liter dari harga sebelumnya. Adapun harga Pertamina Dex juga mengalami kenaikan Rp800 dari Rp13.550 menjadi Rp14.350 per liter.

Tidak hanya Pertamina, Shell Indonesia masih mempertahkan harga BBM mereka sesuai penyesuaian per 1 Agustus 2023. Melansir situs resmi Shell Indonesia, harga BBM Ron 92 atau Shell Super hari ini dibanderol Rp13.280 per liter.

Shell V-Power dengan RON 95 dibanderol Rp14.190 per liter, Shell V Power Nitro plus dibanderol dengan harga Rp14.540 per liter, dan Shell V-Power Diesel dibanderol Rp14.410

Harga BBM pada perusahaan energi asal Inggris yakni BP-AKR juga juga masih sama dengan penyesuaian harga per 1 Agustus 2023.

Berdasarkan pengumuman di situs resminya, BP masih menjual BBM Ron 92 atau BP 92 seharga Rp12.990 per liter.

Selain itu, untuk BP Ultimate setara RON 95 masih berada di harga Rp14.190 per liter dan BP Diesel masih dibanderol Rp13.970 per liter.

Berikut daftar harga BBM di SPBU Pertamina, Shell dan BP hari ini 21 Agustus 2023 untuk wilayah Jabodetabek:

Pertamax Turbo: Rp14.400 per liter

Dexlite: Rp13.950 per liter

Pertamina Dex: Rp14.350 per liter.

Shell Super: Rp13.280 per liter

Shell V-Power: Rp14.190 per liter

Shell V Power Nitro plus: Rp14.540 per liter

Shell V-Power Diesel: Rp14.410 per liter

BP 92: Rp12.990 per liter

BP Ultimate: Rp14.190 per liter

BP Diesel: Rp13.970 per liter

