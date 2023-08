IKN Banjir Minat Investor, Otoritas Catat 256 LoI

Smallest Font Largest Font

Bisnis.com, JAKARTA - Pihak Otoritas Ibu Kota Nusantara (OIKN) mengungkapkan bahwa progres minat berinvestasi di IKN mulai menunjukkan geliat positif.

Deputi Bidang Pendanaan dan Investasi Otorita IKN, Agung Wicaksono mengungkapkan bahwa hingga saat ini pihaknya telah mencatat 256 letter of interest (LOI) yang terdiri dari 19 negara.

"Kalau LOI datanya kita catat lewat mesin, jadi sudah ada sistem online yang memantau. Sampai saat ini sudah ada 256 LOI," jelasnya usai agenda Indonesia Retail Summit di Jakarta, Selasa (15/8/2023).

Adapun, letter of interest tersebut 116 di antaranya datang dari investor dalam negeri. Sementara sisanya, yakni sebanyak 140 berasal dari asing.

Agung melanjutkan, adapun dari 256 LOI yang masuk, setidaknya terdapat delapan investor yang sudah bersiap akan melakukan groundbreaking sebelum Kuartal IV/2023.

"Yang sudah siap groundbreaking ada 8 [investor] nanti kita lihat prosesnya," jelasnya.

Pada kesempatan yang sama, Agung juga sempat menyoroti bahwa proses investasi di IKN dipastikan akan berjalan lancar seiring dengan masuknya konsorsium penanaman modal dalam negeri (PMDN).

Namun, saat ditanya lebih lanjut mengenai siapa saja investor yang tergabung dalam konsorsium tersebut, Agung menjelaskan bahwa pihaknya belum bisa membuka informasi.

"Yang penting konsorsium PMDN itu udah menunjukkan [komitmennya]. You will get the best supply untuk membangun kawasan mixed use development," tambahnya.

Lebih rinci, Agung menjelaskan, adapun proyek yang akan digarap oleh konsorsium PMDN tersebut selain mixed use development di antaranya yakni sarana prasarana fasilitas publik hingga area terbuka hijau.

