Pedagang Beras Cipinang Teriak Penjualan Anjlok, Ini Penyebabnya

Smallest Font Largest Font

Bisnis.com, JAKARTA - Pedagang beras di Pasar Induk Beras Cipinang (PIBC) mengeluhkan penurunan penjualan sekitar 30-50 persen dalam sebulan terakhir.

Anto (49) pedagang beras Toko Idola di PIBC, mengatakan sebulan terakhir harga beras telah naik tajam hingga Rp1.000 per kilogram. Kenaikan harga terjadi di semua jenis beras medium maupun premium.

Bulan lalu, Anto masih menjual beras medium di harga Rp10.500 per kilogram, dan beras premium Rp11.500 per kilogram. Namun, hari ini harga tersebut telah naik 9,5 persen menjadi Rp11.500 per kilogram untuk beras medium dan Rp12.500 per kilogram.

Lonjakan harga beras tersebut, kata Anto telah membuat konsumennya mengurangi pembelian beras. Biasanya dia bisa menjual beras sekitar 100 ton per hari, tapi saat ini penjualannya mentok di 70 ton per hari.

"Penjualan berkurang 30 persen. Konsumen beli seadaya dulu, mereka takut pas beli harga tinggi, kemudian tiba-tba harga turun kan jadi rugi," ujar Anto saat ditemui di PIBC, Kamis (10/8/2023).

Keluhan senada juga dibeberkan oleh Ayong, penjual beras di Toko Sinar Jaya di PIBC mengaku penjualannya turun 50 persen sejak harga melonjak dalam tiga pekan terakhir.

Di lapaknya, kenaikan harga rata-rata jenis beras berkisar Rp800 per kilogram. Beras medium kini dijual Rp11.300 per kilogram, dan beras premium Rp12.200 per kilogram.

"Mereka [konsumen] ngeluh juga karena susah jualnya. Mudah-mudahan aja harganya bisa turun jadi lebih enak jualnya gampang," kata Ayong.

Mengutip data dari situs PIBC, stok beras di PIBC per 8 Agustus 2023 sebesar 24.360 ton. Stok tersebut turun 3,3 persen dari bulan lalu, atau turun 34,4 persen dibandingkan periode yang sama di tahun lalu. Adapun harga rata-rata beras IR di PIBC per 7 Agustus 2023 yakni Rp12.193 per kilogram atau naik 1,1 persen dari bulan lalu dan naik 21,9 persen dari tahun lalu.

Sementara itu, berdasarkan panel harga pangan Bapanas, per 9 Agustus rata-rata harga beras secara nasional sebesar Rp11.980 per kilogram. Harga tersebut di atas HET seluruh zona yang ditetapkan dalam Perbadan No. 7/2023.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News