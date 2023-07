Sah! Arab Saudi Tandatangani Traktat Persahabatan dan Kerja Sama Asean

Bisnis.com, JAKARTA - Menteri Luar Negeri Arab Saudi Faisal bin Farhan Al Saud hadir di sela-sela Asean Ministerial Meeting (AMM) di Hotel Shangri-La, Jakarta, pada Rabu (12/7/2023).

Dia melakukan penandatanganan aksesi Traktat Persahabatan dan Kerja Sama (TAC) dengan Asean yang dipandu oleh Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi.

"Menteri Faisal, selamat datang kembali di Jakarta atas nama rekan-rekan Asean, saya ingin menyampaikan penghargaan setinggi-tingginya atas kehadiran Anda hari ini untuk menandatangani instrumen aksesi TAC," katanya, dalam Signing Ceremony of the instrument of TAC, di Hotel Shangri-La Jakarta, pada Rabu (12/7/2023).

Menlu RI menyatakan bahwa Arab Saudi menjadi negara ke-51 yang menandatangani Traktat Persahabatan dan Kerja Sama (TAC) dengan Asean.

"Arab Saudi adalah negara ke-51 yang menandatangani TAC. Hal ini mencerminkan komitmen kuat Arab Saudi untuk mematuhi nilai-nilai dan prinsip-prinsip Asean sebagaimana yang tertuang dalam TAC," ujarnya.

Dia mengatakan bahwa komitmen untuk bekerja sama dan berkolaborasi, untuk secara konsisten menegakkan hukum internasional.

"Komitmen untuk berkontribusi pada perdamaian dan stabilitas di Asia Tenggara dan sekitarnya. Nilai-nilai dan prinsip-prinsip ini menjadi semakin penting di tengah dinamika geopolitik saat ini.

Kami menyambut Arab Saudi ke dalam Keluarga Asean," tambahnya.

Menlu Retno menyatakan bahwa secara bersama-sama harus menjadi kekuatan positif bagi perdamaian, stabilitas, dan kemakmuran di Kawasan Indo-Pasifik.

"Kami menantikan KTT Asean-GCC di Arab Saudi pada bulan Oktober tahun ini. Sekali lagi, Pangeran Faisal, terima kasih banyak atas kehadiran Anda hari ini," ujarnya.

