Hore! Waskita Diskon Tarif Tol Krian-Gresik saat Libur Iduladha

Bisnis.com, JAKARTA - PT Waskita Karya (Persero) Tbk. (WSKT) memberlakukan diskon tarif tol di salah satu ruas Tol yakni Krian-Gresik berkisar 11-35 persen guna meningkatkan kelancaran hari raya Iduladha 1444H/2023.

SVP Corporate Secretary Waskita Karya, Ermy Puspa Yunita, mengatakan pemberian diskon merupakan salah satu upaya persiapan, sekaligus dukungan kelancaran lalu lintas selama libur Iduladha dan cuti bersama yang jatuh pada 28-30 Juni 2023.

“Beberapa strategi telah dilakukan untuk mengantisipasi kepadatan pada gerbang dan jalur tol, serta pemeliharaan pada badan jalan demi kenyamanan para pengguna jalan. Adapun pemberlakuan diskon tarif pada Ruas Krian – Gresik adalah usaha kami dalam menyambut libur sekolah dan Idul Adha 2023,” kata Ermy dalam siaran pers, dikutip Rabu (28/6/2023).

Adapun, pengguna jalan dengan kendaraan Golongan 1 akan dikenakan tarif Rp1.300 per km, di mana tarif normal adalah Rp1.506 per km.

Sementara itu, para pengguna jalan dengan kendaraan golongan II, III, IV dan V dikenakan tarif diskon Rp1.950 per km, di mana tarif normal golongan kendaraan II dan III sebelumnya Rp2.259 per km, sedangkan tarif normal golongan kendaraan IV dan V adalah Rp3.012 per km.

Pemberlakukan diskon tarif tol pada ruas Krian - Gresik dilakukan dalam rangka peningkatan pelayanan kepada para pengguna jalan. Sosialisasi diskon tarif juga masih dilakukan dengan menginformasikan melalui Radio Surabaya.

Waskita Karya juga mempersiapkan beberapa strategi dalam mengantisipasi berbagai potensi risiko gangguan kelancaran arus lalu lintas, seperti pemeliharaan jalan, peningkatan kualitas dan estetika di sekitar jalan tol.

Beautifikasi dilakukan pada Jalan Tol Pasuruan – Probolinggo, berupa pengecatan struktur Overpass, pembersihan Concrete Barrier dan pengecatan marka pudar pada ruas Tol Kayu Agung – Palembang – Betung dan Ruas Tol Ciawi – Sukabumi Seksi 1 (Ciawi – Cigombong).

Sementara itu, peningkatan kualitas dan estetika dilakukan pada jalan tol pada ruas Tol Bekasi - Cawang - Kampung Melayu dengan melakukan penghijauan penanaman tanaman di Gerbang Tol dan penambahan rambu info tol.

Adapun, pada ruas Tol Pemalang – Batang yang saat ini sedang dilakukan pemeliharaan jalan dan pengecatan guardrail di sepanjang badan jalan.

“Saat ini kami terus terus berupaya untuk memastikan lalu lintas tetap lancar selama libur panjang Idul Adha untuk memberikan kenyamanan dan keamanan kepada para pengguna jalan," jelasnya.

Lebih lanjut, ke depannya Ermy berharap dengan adanya jalan tol milik Waskita, pihaknya dapat berkontribusi dalam meningkatkan perekonomian baik dari sektor industri, barang, dan juga jasa.

Selain itu, dengan adanya peningkatan dari sisi operasional, diharapkan WTR dapat mencatatkan pertumbuhan pendapatan yang signifikan.

