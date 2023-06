Daftar 15 Kota dengan Gedung Pencakar Langit Terbanyak di Dunia, Ada Jakarta?

Bisnis.com, JAKARTA – Gedung tinggi menjadi salah satu perangkat kota yang ikonik. Tak jarang, kehadiran gedung tinggi menjadi muka suatu kota di mata dunia, misalnya gedung Burj Khalifa setinggi 828 meter yang menjadi kebanggaan Dubai.

Di samping itu, keberadaan gedung-gedung tinggi seringkali menjadi penanda kemajuan suatu daerah, bahkan sejak zaman prasejarah. Mengambil contoh pada kisah Menara Babel, piramida dari zaman Mesir Kuno, dan Tembok China. Ketiganya menjadi simbol kemajuan peradaban masyarakat.

Hingga kini, berbagai kota masih mengandalkan keberadaan gedung tinggi sebagai penanda kemajuan teknologi dan infrastruktur daerahnya. Gedung-gedung tersebut pun memiliki fungsi yang bervariatif, sebagai kantor, hunian, pusat perbelanjaan, bahkan tak jarang gabungan dari sejumlah fungsi.

Melansir laman resmi, The Skyscraper Center, Senin (26/6/2023) mencatat daftar kota dengan gedung tinggi terbanyak di dunia yang dibagi ke dalam tiga kategori, yakni kategori 1 adalah gedung-gedung setinggi 150-199 meter, kategori 2 gedung-gedung setinggi 200-299 meter dan kategori 3 gedung-gedung setinggi lebih dari 300 meter. Pengurutan didasarkan dari jumlah gedung pada kategori 1.

Berikut ini daftar 15 kota dengan jumlah gedung terbanyak di dunia:

1. Hong Kong, China

Hong Kong menjadi kota dengan gedung tinggi terbanyak di dunia, dengan total 657 gedung dengan tinggi lebih dari 150 meter. Angka tersebut didapat dari akumulasi 553 gedung di kategori 1, 98 gedung di kategori 2, dan 6 gedung di kategori 3. Gedung tertinggi di kota ini ialah gedung International Commerce Centre (ICC) yang tingginya mencapai 484 meter.

2. Shenzhen, China

Masih dari China, kota selanjutnya yang memiliki gedung tinggi terbanyak di dunia adalah Shenzhen. Kota ini memiliki total 516 gedung yang tingginya lebih dari 150 meter.

Adapun, 368 di antaranya berada di kategori 1, 131 gedung di kategori 2, dan 17 lainnya di kategori 3. Ping’an International Finance Center setinggi 555 meter menjadi gedung tertinggi di Shenzhen.

3. New York, AS

Amerika Serikat memasuki daftar dengan kota New York beserta total 425 gedung setinggi lebih dari 150 meter di urutan ketiga. New York memiliki 314 gedung di kategori 1, 95 di kategori 2, dan 16 di kategori 3. Gedung tertinggi di kota ini adalah gedung One World Trade Center setinggi 541 meter.