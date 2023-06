Ini Daftar 9 Proyek Properti Kongsi Aguan-Salim di PIK 2 yang Rampung 2023

Bisnis.com, JAKARTA - Kongsi bisnis properti Agung Sedayu Group milik konglomerat Sugianto Kusuma alias Aguan dan Salim Group semakin gencar menambah portofolio proyek properti di Pantai Indah Kapuk (PIK), Jakarta Utara.

Proyek yang baru saja diluncurkan yaitu Batavia PIK yang berada di atas lahan seluas 3,5 hektare dari Pantai Maju (Golf Island PIK) hingga terhubung ke Pantai Kita (Riverwalk Island PIK), di mana nantinya akan hadir Pasar Rakjat.

Director of Operating Units of Amantara - Agung Sedayu Group, Anwar Salim, mengatakan Batavia PIK akan melengkapi destinasi terintegrasi dari sisi timur hingga barat Golf Island PIK yang terbuka bagi siapa saja.

"Dengan konsep tematik yang penuh dengan sejarah dan budaya, destinasi ini tentunya akan memberikan pengalaman yang tak terlupakan bagi para residen maupun wisatawan lokal dan internasional ketika berkunjung ke kawasan PIK," kata Anwar dalam siaran pers, dikutip Senin (26/6/2023).

Sebelumnya, sejak Agustus 2022, Agung Sedayu dan Salim Group telah gencar meluncurkan beberapa proyek di PIK seperti By The Sea PIK, Central Market PIK, East Coast By The Sea, hingga Greenbelt PIK2.

Pada tahun ini, Agung Sedayu dan Salim Group memiliki sederet proyek lainnya yang ditargetkan dapat rampung dan diluncurkan dalam waktu dekat.

Berikut daftar 9 Proyek Agung Sedayu-Salim Group di PIK yang rampung 2023:

1. Aloha Pasir Putih

Proyek ini telah menggelar soft opening pada 20 April 2023 lalu dan akan segera menggelar grand opening pada Juli 2023 mendatang. Aloha Pasir Putih merupakan destinasi kuliner yang berlokasi di Pantai Pasir Putih PIK2 sepanjang 4 km.

2. Batavia PIK (Tahap 1)

Baru-baru ini Agung Sedayu Group melalui lini bisnisnya, Amantara melakukan grand opening Batavia PIK pada 24 Juni 2023 lalu. Batavia PIK merupakan sebuah lifestyle destination dengan konsep modern dan inovatif di tepi laut. Berlokasi di antara dua sisi pulau yang saling berdampingan, destinasi ini menjadi penanda berakhirnya pembangunan area komersial di Golf Island PIK.

3. Batavia PIK (Tahap 2) – Pasar Rakjat

Pasar Rakjat akan dibuka secara bertahap pada Q4 2023. Pembangunan Batavia PIK tidak hanya terhenti di Pantai Maju (Golf Island PIK) saja, tetapi juga di Pantai Kita (Riverwalk/Ebony Island PIK) yang berlokasi tepat di seberangnya.

Lifestyle destinantion berkonsep Pasar Rakjat yang bertujuan men-support tenant UMKM dengan total luasan 3,5 hektare ini nantinya akan menghadirkan entertainment experience bertaraf internasional yang imersif dan belum pernah ada di Nusantara sebelumnya.

4. Indonesia Design District (IDD)

Indonesia Design District (IDD) merupakan sebuah pusat desain dan furniture terbesar dan terlengkap pertama di Indonesia. Proyek ini telah menggelar ooft Opening pada 25 Juni 2023 dan akan diluncurkan pada 10 Agustus 2023

Dibangun di atas lahan seluas 10 ha, one-stop home-living and lifestyle center yang mengusung konsep outdoor oriented mall ini akan menjadi showcase bagi lebih dari 200 brand terkemuka.

5. Erajaya Digital Complex (EDC)

Terkoneksi secara seamless dengan kompleks Indonesia Design District (IDD) dan Bandar Djakarta di PIK2, Erajaya Digital Complex (EDC) merupakan digital experience center dan pusat teknologi digital, IOT, gadget dan elektronik terbesar dan terlengkap di Indonesia seluas 2,1 hektare. Ditargetkan rampung pada 16 Agustus 2023 mendatang.

6. Land’s End

Berlokasi tepat di ujung permulaan Pantai Pasir Putih PIK2 (White Sand Beach PIK2), Land’s End merupakan sebuah destinasi wisata tepi pantai dengan arsitektur bergaya rustic coastal yang dilengkapi dengan berbagai fasilitas menarik, mulai dari restoran, retail, hingga entertainment spots yang meluncur pada Oktober 2023.

7. Orange Groves

Berlokasi di Greenbelt PIK 2, Orange Groves merupakan destinasi hiburan tepi sungai berkonsep ruang terbuka hijau. Dibangun di atas lahan seluas 1,1 hektare, destinasi outdoor ini akan akan dibuka pada Desember 2023.

8. Tokyo Market dan Tokyo Hub PIK

Proyek lifestyle hub di PIK ini berlokasi di lantai dasar dan basement Tokyo Riverside Apartment PIK2, Tokyo Market dan Tokyo Hub PIK.

Tokyo Market dan Hub PIK ini merupakan pasar modern dengan beragam fasilitas, mulai dari food court, restoran, supermarket, laundry, sekolah, clinic daycare, hingga one- stop shopping.

9. Dreamville Beach Club

Dikonsepkan oleh Hiro Group, Dreamville Beach Club akan menjadi salah satu destinasi unik yang berlokasi di sepanjang Pantai Pasir Putih PIK2 yang dibuka pada Desember 2023.

Hiro Group yang berdiri pada 2016 sudah memiliki rekam jejak di industri F&B Tanah Air sebagai brand yang piawai menyajikan menu makanan Chinese, Western, dan Japanese.

