Harga Pangan Hari Ini 26 Juni: Harga Cabai Meroket Jelang Iduladha 2023

Bisnis.com, JAKARTA - Harga pangan secara rata-rata di seluruh wilayah Indonesia mengalami kenaikan menjelang Hari Raya Iduladha 2023. Kenaikan terjadi pada kedelai, beras, cabai hingga telur ayam.

Melansir Panel Harga Pangan Nasional pada Senin (26/6/2023) pukul 09.00 WIB, harga beras premium naik 0,96 persen dibandingkan pekan lalu jadi Rp13.670 per kilogram (kg), sedangkan harga beras medium naik 0,76 persen jadi Rp11.920 per kg dan harga kedelai naik 0,70 persen jadi Rp12.980 per kg.

Kemudian, harga bawang merah naik 1,1 persen jadi Rp38.450 per kg dan harga bawang putih bonggol naik 1,78 persen jadi Rp38.340 per kg.

Kenaikan juga terjadi pada harga cabai merah keriting yang naik 8,63 persen jadi Rp39.140 per kg. Selanjutnya, harga cabai rawit merah naik 8,13 persen jadi Rp43.900 per kg.

Harga daging sapi juga tercatat naik sebesar 1,10 persen menjadi Rp136.910 per kg. Kemudian, harga daging ayam turun 0,26 persen jadi Rp37.940 per kg, sedangkan harga telur ayam naik 1,54 persen jadi Rp30.900 per kg.

Adapun, harga gula konsumsi naik 0,41 persen jadi Rp14.590 per kg, harga epung terigu curah naik 2,18 persen jadi Rp11.270 per kg.

Sementara itu, harga minyak goreng turun 0,34 persen jadi Rp17.790 per kg, sedangkan harga minyak goreng curah naik 15.140 per kg. Harga jagung peternak pada hari ini juga tercatat naik 1,59 persen jadi Rp6.400 per kg.

Harga ikan kembung pada hari ini naik 0,69 persen jadi Rp39.510 per kg, ikan tongkol naik 1,67 persen jadi Rp35.950 per kg, ikan bandeng naik 1,84 persen jadi Rp35.490 per kg.

Kemudian, harga garam naik 3,83 persen jadi Rp11.950 per kg dan harga tepung terigu naik 1,83 persen jadi Rp13.910 per kg.

Sementara itu, harga pangan di wilayah DKI Jakarta pun masih terus mengalami kenaikan. Berdasarkan data Info Pangan Jakarta, harga cabai merah keriting naik Rp912 jadi Rp38.595 per kg, cabai merah besar jadi Rp46.878 per kg, cabai rawit merah jadi Rp45.119 per kg, cabai rawit hijau Rp42.857 per kg.

Selanjutnya, harga bawang merah Rp45.166 per kg, harga bawang putih Rp38.500 per kg, harga ayam ras Rp41.150 per ekor dan harga telur Rp31.214 per kg.

