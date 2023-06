Duh! Harga Telur dan Cabai Melambung Jelang Iduladha 2023

Bisnis.com, JAKARTA – Harga pangan di rata-rata pasar tradisional Indonesia mengalami kenaikan menjelang Hari Raya Iduladha 2023. Kenaikan harga terjadi pada minyak goreng curah, kedelai biji impor, ikan bandeng, tepung terigu dan ikan tongkol.

Berdasarkan Panel Harga Badan Pangan Nasional pada Kamis (22/6/2023) pukul 08.05 WIB, bahan pangan yang mengalami kenaikan harga dibandingkan sepekan yang lalu beras premium naik 1,40 persen jadi Rp13.730 per kg.

Selain itu, harga bawang putih juga tercatat naik pada hari ini sebesar 3,37 persen menjadi Rp38.620 per kg. Harga bawang merah juga naik 0,53 persen jadi Rp38.980 per kg.

Kenaikan harga juga terjadi cabai merah keriting yang naik 4,27 persen jadi Rp35.650 per kg dan harga cabai rawit merah naik 3,29 persen jadi Rp41.110 per kg,

Kemudian, harga daging ayam ras naik 1,35 persen jadi Rp38.310 per kg, telur ayam naik 3,03 persen jadi Rp31.280 per kg, gula konsumsi naik 1,31 persen jadi Rp14.700 per kg dan harga tepung terigu curah naik 1,36 persen jadi Rp11.170 per kg.

Selanjutnya, harga minyak goreng kemasan sederhana naik 0,17 persen jadi Rp17.990 per kg, harga ikan kembung juga naik 1,88 persen jadi Rp40.010 per kg, dan harga garam naik 5,88 persen jadi Rp12.070 per kg.

Harga minyak goreng curah juga naik 1,14 persen dibandingkan pekan lalu jadi Rp15.070 per kg. Harga kedelai biji impor naik 1,02 persen menjadi Rp13.140 per kg dan harga ikan bandeng naik 6,05 persen jadi Rp36.610 per kg.

Sementara itu, harga bahan pangan yang mengalami penurunan harga adalah daging sapi murni naik 0,67 persen jadi Rp134.390 per kg dan harga jagung peternak turun 1,42 persen jadi Rp6.230 per kg.

