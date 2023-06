Harga Pangan Hari Ini 15 Juni 2023: Beras, Cabai hingga Telur Kompak Naik

Bisnis.com, JAKARTA - Beberapa bahan pangan seperti beras, cabai, telur hingga gula konsumsi mengalami kenaikan harga secara rata-rata di seluruh Indonesia.

Dilansir Panel Harga Badan Pangan Nasional pada Kamis (15/6/2023), daging ayam ras naik 0,34 persen dibanding pekan lalu jadi Rp38.090 per kilogram (kg), telur ayam ras naik 0,20 persen jadi Rp30.540 per kg, gula konsumsi naik 0,21 persen jadi Rp14.550 per kg.

Tepung terigu curah tetap Rp11.060 per kg, daging sapi naik 0,74 persen jadi Rp136.000 per kg, cabai rawit merah naik 1,42 persen jadi Rp41.740 per kg, cabai merah keriting turun 0,87 persen jadi Rp34.280 per kg, bawang putih tetap Rp37.280 per kg.

Kemudian beras premium naik 0,59 persen jadi Rp13.660 per kg, beras medium naik 0,17 persen jadi Rp11.870 per kg, kedelai biji naik 0,31 persen jadi Rp12.970 per kg, dan bawang merah turun 0,27 persen jadi Rp37.280 per kg.

Sementara itu, harga pangan di wilayah DKI Jakarta juga beberapa masih tinggi, seperti bawang putih Rp39.333 per kg, ayam ras Rp40.081 per ekor, bawang merah Rp46.368 per kg, cabai rawit hijau naik Rp525 jadi Rp44.947 per kg, cabai merah besar naik Rp595 jadi Rp47.714 per kg, cabai merah keriting Rp36.552 per kg, minyak goreng curah Rp15.735 per kg.

Kemudian gula pasir Rp14.750 per kg, tepung terigu Rp11.052 per kg, kentang Rp18.447 per kg, dan daging sapi Rp145.675 per kg.

