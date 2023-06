Ini Daftar 10 Kereta Tercepat di Dunia, Meluncur Secepat Kilat!

Bisnis.com, JAKARTA - Beberapa negara berlomba-lomba mengembangkan transportasi massal salah satunya kereta cepat yang dapat memangkas waktu tempuh secara signifikan.

Terbaru, Jepang tengah mengembangkan kereta tercepat yang pernah ada bernama The Linear Chuo Shinkansen jenis Maglev. Kereta ini memiliki kecepatan rata-rata 500 km per jam.

Dengan kecepatannya itu, perjalanan Yamanashi dan Tokyo dapat ditempuh dalam waktu sekitar 25 menit, serta Tokyo dan Osaka hanya dalam satu jam saja. Kendati demikian, kereta ini baru beroperasi secara resmi pada 2027 mendatang.

Berikut daftar 10 kereta tercepat di dunia yang saat ini beroperasi, melansir CN Traveler, Selasa (13/6/2023):

1. Shanghai Maglev - 430 km per jam

Kereta dengan kecepatan rata-rata 430 km per jam ini faktanya dapat dinaiki hanya dengan membayar sekitar 50 yuan per orang per perjalanan.

Kereta ini hanya membutuhkan waktu lebih dari tujuh menit untuk menyelesaikan perjalanan dari Bandara Internasional Pudong Shanghai ke stasiun Longyang di pinggiran kota. Adapun kereta ini beroperasi sejak 2004.

2. Fuxing Hao CR400AF/BF - 400 km per jam

China kembali menempati posisi kedua dalam daftar ini. Fuxing Hao menjadi rumah bagi kereta non-Maglev tercepat di dunia yang saat ini beroperasi.

Fuxing Hao diterjemahkan menjadi peremajaan, dan masing-masing kereta diberi nama panggilan. Misalnya, CR400AF adalah Dolphin Blue dan CR400BF adalah Golden Phoenix. CR sendiri merupakan singkatan dari China Railway.

Kedua kereta ini membutuhkan waktu kurang dari lima jam untuk mengangkut 556 penumpang, masing-masing antara Stasiun Beijing Selatan dan Shanghai Hongqiao.