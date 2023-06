Krakatau Steel (KRAS) Pasok Pipa Pancang Terminal Kalibaru Priok

Bisnis.com, JAKARTA– PT Krakatau Steel (Persero) Tbk melalui anak usahanya PT Krakatau Pipe Industries (KPI) melakukan pengiriman perdana pipa pancang yang merupakan order dari PT PP (Persero) Tbk.

Pasokan ini digunakan untuk Pekerjaan Rancang Bangun Terminal Kalibaru Tahap 1B Pelabuhan Tanjung Priok pada Jumat 2 Juni 2023.

“Pipa baja yang kami kirimkan adalah pipa dengan ukuran diameter 2000 mm x 22 mm WT & 18 mm WT x 50 m sebanyak 14.455 MTon,” jelas Direktur Utama PT Krakatau Pipe Industries Utomo Nugroho, dikutip dari siaran pers, Selasa (6/6/2023).

Utomo menambahkan bahwa pipa dengan steel quality ASTM A252 Gr. 3 ini ditargetkan selesai pengiriman hingga Oktober 2023.

Lebih lanjut Utomo juga menyampaikan hingga bulan Mei 2023 PT KPI berhasil menjaga kinerja bisnisnya yang ditunjukkan dengan pertumbuhan volume perolehan kontrak on hand order sebesar 92.518 ton dengan Nilai Kontrak mencapai US$ 117,42 juta. Realisasi itu meningkat 34,7 persen dibanding periode yang sama tahun sebelumnya sebesar 57.976 Ton dengan Nilai Kontrak US$ 79,45 juta.

Capaian pendapatan juga meningkat 11,63 persen, yakni hingga bulan Mei 2023 mencapai US$ 47,48 juta dibandingkan periode yang sama 2022 sebesar US$ 42,53 juta.

“Tren positif ini menunjukkan performa kinerja operasional dan keuangan yang semakin optimal, sehingga diharapkan akan semakin memberikan kepercayaan kepada shareholder maupun stakeholder KPI,” ungkap Utomo.

Utomo juga menjelaskan bahwa pengiriman pipa dengan spesifikasi ASTM A252 Coating Type : External Epoxy Thickness 1200 mikron (1,2 mm) ini dikirim melalui jalur darat dengan menggunakan armada milik PT Krakatau Jasa Logistik. Hal ini diklaim sebagai salah satu anak usaha PTKS sebagai bukti penguatan sinergi di lingkungan KS Group.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News