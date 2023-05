Akhirnya Megudara, Saingan Baru Airbus dan Boeing Made in China!

Bisnis.com, JAKARTA - Sebuah pesawat buatan China siap menjadi pesaing anyar Boeing Co. dan Airbus SE dan telah menjalani penerbangan komersial pertamanya, Minggu (28/5/2023), hampir enam bulan setelah dikirim ke China Eastern Airlines Corp.

Penerbangan MU9191 lepas landas dari Shanghai pada pukul 10:32 waktu setempat. Pesawat itu membawa 128 penumpang dan mendarat dengan selamat di Beijing. Debut komersial itu menandai perjalanan panjang Commercial Aircraft Corp of China Ltd., atau lebih dikenal Comac.

Pabrikan itu mulai mengembangkan pesawat berbadan sempit pada 2008 dan produksi dimulai pada akhir 2011. Namun, baru pada September 2022 ketika C919 menerima sertifikasi resmi untuk terbang, menandai akhir panjang pengujian penerbangan dan membuka jalan bagi Comac untuk mulai pengiriman.

Setelah pengiriman jet pertama pada Desember 2022, pesawat itu menjalani periode aktivitas penerbangan hampir setiap hari untuk memenuhi persyaratan 100 jam penerbangan pembuktian. Namun, dari 7 Februari hingga 17 Mei, C919 China Eastern tidak terbang secara reguler selama 104 hari, menurut data FlightRadar24.

Peluncuran jet tersebut merupakan upaya China untuk menggoyahkan dominasi Boeing dan Airbus di industri pesawat jet komersial.

Pesanan untuk Airbus A320neo dan jet Boeing 737 Max memiliki sudah penuh hingga akhir dekade ini, yang berarti setiap maskapai yang menginginkan jet berbadan sempit lebih cepat, perlu mencari alternatif lain.

Sementara itu, Comac telah mengumpulkan lebih dari 1.000 pesanan untuk C919, meskipun mayoritas belum dikonfirmasi dan banyak dari lessor pesawat China belum menempatkan jet tersebut ke maskapai penerbangan.

Masih ada keraguan atas kemampuan Comac untuk memenuhi pesanan tersebut. Pabrikan China itu juga masih bergantung pada pemasok asing termasuk General Electric Co., Honeywell International Inc., CFM International Inc. dan Safran SA Prancis.

China Eastern yang berbasis di Shanghai, salah satu operator terbesar di negara itu, mengatakan minggu lalu bahwa mereka berencana untuk memboyong kelima C919 menjadi bagian dari armadanya pada 2023.

C919 tetap bersertifikat hanya untuk terbang di China, sementara sertifikasi Eropa masih berlangsung. Setiap C919 dihargai sekitar US$$99 juta, sebelum diskon untuk maskapai penerbangan.

