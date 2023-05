Harga Pangan 22 Mei: Harga Cabai Rawit Meroket, Tembus Rp40.000 per Kg

Bisnis.com, JAKARTA - Mayoritas harga pangan seperti beras, cabai, telur hingga daging ayam masih mengalami lonjakan di rata-rata pasar tradisional Indonesia.

Berdasarkan data Panel Harga Badan Pangan Nasional, Senin (22/5/2023), harga cabai merah keriting naik 0,45 persen jadi Rp33.330 per kilogram (kg), cabai rawit merah naik 5,31 persen jadi Rp40.830 per kg, daging sapi naik 0,17 persen jadi Rp135.620 per kg.

Kemudian, harga telur ayam naik 0,39 persen jadi Rp30.680 per kg, daging ayam naik 2,32 persen jadi Rp37.100 per kg, beras premium naik 1,03 persen jadi Rp13.690 per kg, beras medium naik 0,17 persen jadi Rp11.910 per kg.

Selanjutnya, harga kedelai biji naik 0,23 persen jadi Rp13.270 per kg, bawang merah turun 1,33 persen jadi Rp37.940 per kg, minyak goreng curah naik 0,27 persen jadi Rp15.010 per kg, jagung peternak naik 1,92 persen jadi Rp6.360 per kg, dan tepung terigu kemasan naik 0,22 persen jadi Rp13.750 per kg.

Adapun, harga garam turun 0,18 persen jadi Rp11.390 per kg, tepung terigu curah turun 0,09 persen jadi Rp11.190 per kg, minyak goreng kemasan sederhana turun 0,61 persen jadi Rp17.890 per kg dan ikan tongkol turun 1,30 persen jadi Rp35.570 per kg.

Sementara itu, harga pangan di Jakarta pun rata-rata mengalami lonjakan. Melansir Info Pangan Jakarta, harga cabai merah keriting naik Rp890 dibanding kemarin jadi Rp40.090 per kg, cabai rawit naik Rp489 jadi Rp42.909 per kg, cabai rawit merah naik Rp189 jadi Rp46.767, telur ayam Rp32.209 per kg, ayam ras naik Rp255 jadi Rp40 oer ekor.

Kemudian, harga bawang putih naik Rp289 jadi Rp39.023 per kg, minyak goreng curah Rp15.911 per kg, tepung terigu Rp11.011 per kg, gula pasir Rp14.693 per kg dan tomat buah Rp16.250 per kg.

