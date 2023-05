Daftar Harga BBM Pertamina Hari ini 12 Mei 2023

Bisnis.com, JAKARTA - Dalam rangka mengimplementasikan Keputusan Menteri (Kepmen) ESDM No. 245.K/MG.01/MEM.M/2022, Pertamina melakukan penyesuaian harga BBM di seluruh SPBU per 1 Mei 2023.



Dikutip dari situs resminya, Jumat (12/5/2023), terdapat dua jenis BBM yang mengalami penurunan harga yaitu Pertamina Dex dan Dexlite.



Secara rinci, harga BBM Pertamina Dex turun dari Rp15.400 per liter jadi Rp14.600 per liter. Sedangkan jenis Dexlite turun jadi Rp13.700 per liter dari yang sebelumnya Rp14.250 per liter.



Sementara itu, untuk Pertamax dan jenis BBM lainnya, harga tetap sama. Berikut daftar lengkap harga BBM Pertamina di seluruh SPBU di Indonesia:



Aceh

Pertalite: Rp10.000 per liter

Pertamax: Rp13.300 per liter

Pertamax Turbo: Rp15.000 per liter

Dexlite: Rp13.700 per liter

Pertamina Dex: Rp14.600 per liter



Sumatra Utara

Pertalite: Rp10.000 per liter

Pertamax: Rp13.550 per liter

Pertamax Turbo: Rp15.300 per liter

Dexlite: Rp13.950 per liter

Pertamina Dex: Rp14.900 per liter



Sumatra Barat

Pertalite: Rp10.000 per liter

Pertamax: Rp13.550 per liter

Pertamax Turbo: Rp15.300 per liter

Dexlite: Rp13.950 per liter

Pertamina Dex: Rp14.900 per liter



Prov Riau

Pertalite: Rp10.000 per liter

Pertamax: Rp13.800 per liter

Pertamax Turbo: Rp15.600 per liter

Dexlite: Rp13.950 per liter

Pertamina Dex: Rp15.200 per liter



Kepulauan Riau

Pertalite: Rp10.000 per liter

Pertamax: Rp13.800 per liter

Pertamax Turbo: Rp15.600 per liter

Dexlite: Rp13.950 per liter

Pertamina Dex: Rp15.200 per liter



Batam

Pertalite: Rp10.000 per liter

Pertamax: Rp13.300 per liter

Pertamax Turbo: Rp14.300 per liter

Dexlite: Rp12.900 per liter

Pertamina Dex: Rp13.800 per liter



Jambi

Pertalite: Rp10.000 per liter

Pertamax: Rp13.550 per liter

Pertamax Turbo: Rp15.300 per liter

Dexlite: Rp13.950 per liter

Pertamina Dex: Rp14.900 per liter



Bengkulu

Pertalite: Rp10.000 per liter

Pertamax: Rp13.800 per liter

Pertamax Turbo: Rp15.600 per liter

Dexlite: Rp14.2500 per liter

Pertamina Dex: Rp15.200 per liter



Bangka Belitung

Pertalite: Rp10.000 per liter

Pertamax: Rp13.800 per liter

Pertamax Turbo: Rp15.600 per liter

Dexlite: Rp14.250 per liter

Pertamina Dex: Rp14.600 per liter



Sumatra Selatan

Pertalite: Rp10.000 per liter

Pertamax: Rp13.550 per liter

Pertamax Turbo: Rp15.300 per liter

Dexlite: Rp13.950 per liter

Pertamina Dex: Rp14.900 per liter



Lampung

Pertalite: Rp10.000 per liter

Pertamax: Rp13.550 per liter

Pertamax Turbo: Rp15.300 per liter

Dexlite: Rp13.950 per liter

Pertamina Dex: Rp14.900 per liter



DKI Jakarta

Pertalite: Rp10.000 per liter

Pertamax: Rp13.300 per liter

Pertamax Turbo: Rp15.000 per liter

Dexlite: Rp13.750 per liter

Pertamina Dex: Rp14.600 per liter



Banten

Pertalite: Rp10.000 per liter

Pertamax: Rp13.300 per liter

Pertamax Turbo: Rp15.000 per liter

Dexlite: Rp13.750 per liter

Pertamina Dex: Rp14.600 per liter



Jawa Barat

Pertalite: Rp10.000 per liter

Pertamax: Rp13.300 per liter

Pertamax Turbo: Rp15.000 per liter

Dexlite: Rp13.750 per liter

Pertamina Dex: Rp14.600 per liter



Jawa Tengah

Pertalite: Rp10.000 per liter

Pertamax: Rp13.300 per liter

Pertamax Turbo: Rp15.000 per liter

Dexlite: Rp13.750 per liter

Pertamina Dex: Rp14.600 per liter



Jawa Timur

Pertalite: Rp10.000 per liter

Pertamax: Rp13.300 per liter

Pertamax Turbo: Rp15.000 per liter

Dexlite: Rp13.750 per liter

Pertamina Dex: Rp14.600 per liter



DI Yogyakarta

Pertalite: Rp10.000 per liter

Pertamax: Rp13.300 per liter

Pertamax Turbo: Rp15.000 per liter

Dexlite: Rp13.750 per liter

Pertamina Dex: Rp14.600 per liter



Bali

Pertalite: Rp10.000 per liter

Pertamax: Rp13.300 per liter

Pertamax Turbo: Rp15.000 per liter

Dexlite: Rp13.750 per liter

Pertamina Dex: Rp14.600 per liter



Nusa Tenggara Barat

Pertalite: Rp10.000 per liter

Pertamax: Rp13.300 per liter

Pertamax Turbo: Rp15.000 per liter

Dexlite: Rp13.750 per liter

Pertamina Dex: Rp14.600 per liter



Nusa Tenggara Timur

Pertalite: Rp10.000 per liter

Pertamax: Rp13.300 per liter

Pertamax Turbo: Rp15.000 per liter

Dexlite: Rp13.750 per liter

Pertamina Dex: Rp14.600 per liter



Kalimantan Barat

Pertalite: Rp10.000 per liter

Pertamax: Rp13.300 per liter

Pertamax Turbo: Rp15.300 per liter

Dexlite: Rp14.550 per liter

Pertamina Dex: Rp15.700 per liter



Kalimantan Tengah

Pertalite: Rp10.000 per liter

Pertamax: Rp13.300 per liter

Pertamax Turbo: Rp15.300 per liter

Dexlite: Rp14.550 per liter

Pertamina Dex: Rp15.700 per liter



Kalimantan Selatan

Pertalite: Rp10.000 per liter

Pertamax: Rp13.300 per liter

Pertamax Turbo: Rp15.300 per liter

Dexlite: Rp14.550 per liter

Pertamina Dex: Rp15.700 per liter



Kalimantan Timur

Pertalite: Rp10.000 per liter

Pertamax: Rp13.300 per liter

Pertamax Turbo: Rp15.300 per liter

Dexlite: Rp14.550 per liter

Pertamina Dex: Rp15.700 per liter



Kalimantan Utara

Pertalite: Rp10.000 per liter

Pertamax: Rp13.300 per liter

Pertamax Turbo: Rp15.300 per liter

Dexlite: Rp14.550 per liter

Pertamina Dex: Rp15.700 per liter



Sulawesi Utara

Pertalite: Rp10.000 per liter

Pertamax: Rp13.550 per liter

Pertamax Turbo: Rp15.300 per liter

Dexlite: Rp13.950 per liter

Pertamina Dex: Rp14.900 per liter



Sulawesi Tengah

Pertalite: Rp10.000 per liter

Pertamax: Rp13.550 per liter

Pertamax Turbo: Rp15.300 per liter

Dexlite: Rp13.950 per liter

Pertamina Dex: Rp14.900 per liter



Sulawesi Tenggara

Pertalite: Rp10.000 per liter

Pertamax: Rp13.550 per liter

Pertamax Turbo: Rp15.300 per liter

Dexlite: Rp13.950 per liter

Pertamina Dex: Rp14.900 per liter



Sulawesi Selatan

Pertalite: Rp10.000 per liter

Pertamax: Rp13.550 per liter

Pertamax Turbo: Rp15.300 per liter

Dexlite: Rp13.950 per liter

Pertamina Dex: Rp14.900 per liter



Sulawesi Barat

Pertalite: Rp10.000 per liter

Pertamax: Rp13.550 per liter

Pertamax Turbo: Rp15.300 per liter

Dexlite: Rp13.950 per liter

Pertamina Dex: Rp14.900 per liter



Gorontalo

Pertalite: Rp10.000 per liter

Pertamax: Rp13.550 per liter

Pertamax Turbo: Rp15.300 per liter

Dexlite: Rp13.950 per liter

Pertamina Dex: Rp14.900 per liter



Maluku

Pertalite: Rp10.000 per liter

Pertamax: Rp13.550 per liter

Pertamax Turbo: Rp15.300 per liter

Dexlite: Rp13.950 per liter

Pertamina Dex: Rp14.900 per liter



Maluku Utara

Pertalite: Rp10.000 per liter

Pertamax: Rp13.550 per liter

Pertamax Turbo: Rp15.300 per liter

Dexlite: Rp13.950 per liter

Pertamina Dex: Rp14.900 per liter



Papua

Pertalite: Rp10.000 per liter

Pertamax: Rp13.550 per liter

Pertamax Turbo: Rp15.300 per liter

Dexlite: Rp13.950 per liter

Pertamina Dex: Rp14.900 per liter



Papua Barat

Pertalite: Rp10.000 per liter

Pertamax: Rp13.550 per liter

Pertamax Turbo: Rp15.300 per liter

Dexlite: Rp13.950 per liter

Pertamina Dex: Rp14.900 per liter





