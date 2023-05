Super Tajir! Ini Daftar Pengusaha Pemilik Hotel Mewah di Labuan Bajo

Bisnis.com, JAKARTA - Sejumlah pengusaha pemilik hotel mewah di Labuan Bajo, Flores, Nusa Tenggara Timur (NTT) dipastikan ketiban berkah dengan adanya gelaran Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Asean pada 9-11 Mei 2023 mendatang.

Menjelang KTT Asean berlangsung, seluruh kamar hotel di berbagai area Labuan Bajo telah terisi 100 persen hingga satu bulan ke depan. Sejumlah hotel-hotel mewah semakin berbenah diri menyambut delegasi dari negara anggota Asean Summit 2023.

Ada berbagai hotel mewah di Labuan Bajo yang menjadi sorotan utama pemerintah untuk menyambut kehadiran para delegasi dari berbagai negara Asean. Beberapa di antaranya yaitu Meurorah Labuan Baju sebagai venue utama event internasional tersebut.

Hotel Meruorah Komodo Labuan Bajo merupakan hotel yang dikelola oleh BUMN, yaitu PT ASDP Indonesia Ferry (Persero). Sejak diresmikan Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada 2021 lalu, hotel ini terus mempercantik diri untuk mendukung penyelenggaraan G20 2022 dan Asean Summit 2023.

Sebelumnya, Hotel Meruorah Komodo Labuan Bajo dinamai Inaya Bay Komodo sebagai bagian dari Kawasan Terpadu Labuan Bajo yang dikelola oleh PT Indonesia Ferry Property (Ifpro) yang merupakan perusahaan patungan antara perseroan dengan PT Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk.

Hotel Meruorah Komodo Labuan Bajo sendiri menyediakan 145 kamar dengan lima tipe, yakni The Signature Hill View, The Signature Sea View, The Horizon Hill View, The Horizon Sea View, dan The Phinizy, serta Presidential Suite. Kapasitas multifunction hall dapat memuat 1000 pax untuk penyelenggaraan berbagai aktivitas MICE baik skala kecil, besar, dan berstandar internasional.

Sebagai hotel bintang lima, Meruorah dilengkapi dengan berbagai macam fasilitas, di antaranya Meruorah Convention Center, delapan meeting room, The Executive Lounge, The Bay Restaurant, Moon Bar, Café et Lobby, swimming pool, fitness center, spa, dan promenade.

Tak hanya Hotel Meurorah Komodo Labuan Bajo, terdapat sejumlah hotel mewah di kawasan Labuan Bajo yang akan meraup cuan dengan adanya KTT Asean 2023 yaitu Jayakarta Suites, AYANA, Plataran Komodo, dan lainnya. Lantas, siapa pemilik hotel mewah di Labuan Bajo?

Berikut Daftar Pemilik Hotel Mewah di Labuan Bajo:

1. Kristian Pudjiadi (The Jayakarta Suites Komodo-Flores)

Dikutip dari laman resmi pudjiadiprestige.co.id, The Jayakarya Suites Komodo-Flores merupakan hotel bintang 5 pertama di Labuan Bajo. Salah satu jaringan Hotel Jayakarta ini didirikan oleh PT Pudjiadi & Sons Tbk. (PNSE) yang dimiliki oleh mendiang Sjukur Pudjiadi.

Saat ini, perusahaan yang telah melantai di Bursa Efek Indonesia (BEI) sejak 1 Mei 1999 itu dipimpin oleh anaknya yakni Kristian Pudjiadi selaku Presiden Direktur PNSE. Hotel Jayakarta Suites Komodo mulai beroperasi pada 2010 dengan total 71 kamar yang terdiri dari 56 kamar deluxe, 14 kamar sweet, dan 1 kamar presidential suite.

Perusahaan milik keluarga Pudjiadi ini telah mengembangkan bisnis hotel di berbagai wilayah di indonesia seperti Yogyakarta, Lombok, hingga Bali. Adapun, kamar hotel Jakayarta Suites Komodo dibanderol dengan harga Rp762.000 hingga Rp1,3 juta per malam.