Terpopuler Hari Ini: Contraflow Tol Jakarta-Bogor dan Freeport Sowan ke Istana

Bisnis.com, JAKARTA - Penerapan sistem contraflow di ruas tol Jakarta-Bogor dan Jakarta-Cikampek menjadi berita terpopuler di Kanal Ekonomi Bisnis.com.

Penerapan contraflow pada Minggu (23/4/2023) disebabkan kepadatan lalu lintas mudik Lebaran. Menurut laporan di lapangan, ruas Tol Jakarta-Cikampek di Cikarang Pusat km 37-40 arah Cikampek terpantau padat.

Berita populer lainnya berasal dari kunjungan Freeport ke Istana Negara. Disebutkan dalam kunjungan tersebut, perusahaan tambang asal AS ini meminta perpanjangan ekspor hingga membahas Smelter Manyar.

Berikut daftar selengkapnya 5 berita terpopuler Kanal Ekonomi Bisnis.com:

1. Ditjen Bina Marga Berlakukan Contraflow di Tol Jakarta-Bogor

Direktorat Jenderal Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (KemenPUPR) melakukan rekayasa lalu lintas Contraflow di ruas tol Jakarta-Bogor dan Jakarta Cikampek menyusul padatnya lalu lintas mudik Lebaran, pada Minggu (23/4/2023).

Menurut laporan di lapangan, untuk ruas Tol Jakarta-Cikampek di Cikarang pusat km 37-40 arah Cikampek terpantau padat. Sementara itu, pantauan terakhir pada pukul 11.22 WIB, di Dawuan untuk km 47-61 sedang diberlakukan lajur contraflow dari Karawang Barat menuju Cikampek utama.

2. Ini Daftar Lengkap One Way dan Contra Flow pada Arus Balik

Korps Lalu Lintas atau Korlantas tetap menerapkan sistem rekayasa lalu lintas satu arah (one way) dan contra flow di sejumlah ruas arus balik mudik Lebaran 2023.

Dikutip dari situs NTMC Polri, rekayasa lalu lintas one way dan contra flow diberlakukan agar tidak terjadi kepadatan volume kendaraan masyarakat yang menuju Jakarta. Berikut jadwal one way pada saat arus balik Lebaran 2023.

3. Sowan ke Istana, Freeport Minta Perpanjangan Ekspor hingga Smelter Manyar Beroperasi

PT Freeport Indonesia (PTFI) terus berkoordinasi dengan pemerintah terkait dengan permohonan perpanjangan izin ekspor konsentrat tembaga sampai proyek pembangunan smelter Manyar di Gresik, Jawa Timur beroperasi penuh pertengahan 2024 mendatang.

Upaya itu tertuang dalam laporan Kuartal I/2023, Freeport-McMoRan yang disampaikan kepada pemegang saham serta pemangku kepentingan terkait pada Jumat (21/4/2023).

“PTFI sedang bekerjasama dengan pemerintah untuk mendapat persetujuan perpanjangan izin ekspor yang diperlukan sampai Smelter Manyar dan fasilitas Precious Metal Refinery [PMR] sepenuhnya beroperasi,” tulis Freeport-McMoRan dalam laporannya dikutip Minggu (23/4/2023).

4. Kapolri Listyo Sigit Perkirakan Arus Balik Mudik 2023 Tertinggi Sejak 2019

Kapolri Jenderal Listyo Sigit Wibowo memperkirakan arus balik mudik 2023 akan menjadi yang tertinggi sejak 2019. Oleh karena itu, Polri akan menyiapkan rekayasa lalu lintas untuk mengurai kepadatan pemudik.

“Arus mudik 2023 adalah arus mudik dengan puncak tertinggi sepanjang 2019 sampai 2022 kemarin, sehingga untuk arus baliknya ini juga menjadi arus balik tertinggi sepanjang tahun tersebut,” ujarnya dalam konferensi pers, Minggu (23/4/2023).

Listyo mengatakan Polri akan melakukan sejumlah langkah dan upaya untuk menerapkan rekayasa lalu lintas, baik di jalan tol maupun arteri.

5. H+1 Lebaran, Jalur Bandung-Cirebon via Sumedang Macet 10 Km

Ruas Jalan Bandung-Cirebon di Kabupaten Sumedang, Jawa Barat, terpantau mengalami kepadatan pada H+1 Lebaran, Minggu (23/4/2023).

Pantauan Bisnis.com, kepadatan kendaraan yang terjadi di jalur tersebut, mengakibatkan adanya antrean panjang kendaraan lebih dari 10 kilometer.

Untuk arah Bandung menuju Cirebon, terpantau mengalami antrean kendaraan yang mengular lebih dari 10 kilometer mulai dari Kecamatan Cimalaka hingga Kecamatan Tomo.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Simak Video Pilihan di Bawah Ini :