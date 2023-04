Contra Flow Arah Puncak Diberlakukan dari Gerbang Tol Ciawi

Bisnis.com, BOGOR — Volume lalu lintas di ruas Tol Jagorawi menuju Puncak, Ciawi semakin meningkat pada hari ketiga lebaran, Senin (24/4/2023). Adapun, kepadatan tak hanya terjadi di ruas tol, melainkan merambat ke jalan arteri dari akses keluar GT Ciawi.

Berdasarkan pantauan Bisnis, Senin (24/4/2023) pukul 09.45 WIB kendaraan roda empat dan dua dengan plat B mendominasi jalan arteri menuju Puncak.

Marketing and Communication Department Head, Panji Satriya, mengatakan imbas peningkatan volume lalin di ruas tersebut maka atas diskresi dari pihak Kepolisian, pihaknya memberlakukan contra flow pada akses keluar setelah Gerbang Tol (GT) Ciawi 1 mulai dari KM 44+500 s.d. KM 46+500 mulai pukul 06.40 WIB.

"Jasa Marga mengimbau pengguna jalan untuk mengantisipasi rute perjalanan agar dapat mengoptimalkan rekayasa lalu lintas yang sedang berlaku," kata Panji dalam keterangan resminya, Senin (24/4/2023).

Jasa Marga juga mengimbau pengguna jalan untuk dapat memastikan kecukupan saldo kartu elektronik sebelum memulai perjalanan untuk menghindari kepadatan ketika bertransaksi di gerbang tol. Selalu patuhi rambu lalu lintas dan ikuti arahan petugas di lapangan.

Perbaharui informasi lalu lintas di jalan tol Jasa Marga Group melalui call center 24 jam Jasa Marga 14080 atau melalui aplikasi Travoy.

Di sisi lain, kendaraan dari Puncak ke arah Ciawi pun cukup padat dan membuat rekayasa lalu lintas one way diberlakukan secara bergiliran. Pada pukul 08.45 WIB one way arah puncak ditutup mulai dari exit Tol Gadog.

"Kita pending dulu sebentar agar ke bawah lancar. Sesegera mungkin kita buka, karena semakin lama semakin menumpuk di Tol," Kasat Lantas Polres Bogor AKP Dicky Anggi Pranata saat ditemui Bisnis di Pos Polisi Gadog.

