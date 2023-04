Trafik Tol Jagorawi Mendekati Normal Saat Lebaran

Bisnis.com, JAKARTA - PT Jasa Marga Tbk. (JSMR) mencatat arus kendaraan di Tol Jagorawi arah Jakarta (arus balik) perlahan mendekati normal. Tercatat 81.189 kendaraan telah melintas pada Sabtu, 24 April 2023 atau hari Lebaran 2023.

Jumlah ini 'hanya' 6,41 persen lebih rendah dibandingkan lalu lintas harian normal sebanyak 86.748 kendaraan



"Pada ruas Tol Jagorawi, terpantau volume lalu lintas cukup tinggi pada tiga gerbang tol (GT) yaitu GT Bogor, GT Ciawi, dan GT Sentul. Namun secara total masih lebih rendah dibandingkan lalu lintas harian normal," ujar Marketing and Communication Department Head Jasamarga Metropolitan Tollroad Panji Satriya dalam keterangannya di Jakarta seperti dilansir Antara, Minggu (23/4/2023).



Sementara itu untuk arah ke Pelabuhan Merak, Panji mengatakan pada GT Cikupa arah Pelabuhan Merak sebanyak 41.083 kendaraan melintas, lebih rendah 13,95 persen dibandingkan lalu lintas harian normal sebanyak 47.744.



"Jasa Marga memprediksi masih terjadi peningkatan volume lalu lintas pada hari kedua Hari Raya Idul Fitri 1444 H atau Minggu, 23 April 2023 akibat peningkatan volume lalu lintas silaturahmi," katanya pula.



Jasa Marga mengimbau kepada masyarakat agar mempersiapkan diri sebelum melakukan perjalanan dengan memastikan fisik dan kendaraan dalam kondisi prima, memperhatikan kecukupan BBM dan saldo e-Toll untuk kenyamanan perjalanan.



Pihaknyaa juga mengingatkan pengguna jalan hanya menggunakan satu e-Toll yang sama ketika tapping di gerbang tol masuk dan tapping di gerbang tol keluar di jalan tol dengan sistem transaksi tertutup seperti ruas Tol Cipularang dan Padaleunyi serta Jalan Tol JORR II.



Pengguna jalan tol dapat melakukan pembaharuan informasi lalu lintas, terutama terkait rekayasa lalu lintas seperti contraflow, dan one way di jalan tol dengan mengakses kanal informasi resmi milik Jasa Marga melalui media sosial, aplikasi Travoy, hingga Call Center Jasa Marga.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Simak Video Pilihan di Bawah Ini :