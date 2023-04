Minim Pengetahuan, Pelaku Logistik Perlu Asuransikan Pengiriman Barang

Bisnis.com, JAKARTA - Pelaku usaha logistik perlu mulai menyadari pentingnya asuransi dalam aktivitas pengiriman barangnya, sehingga berbagai bencana dapat ditanggulangi dan tidak merugikan pemilik barang.

Direktur Inovasi Digital dan Transformasi Temas Shipping Inge Supatra menerangkan kurangnya kesadaran para penggiat bisnis pengiriman barang terhadap risiko yang dapat terjadi di perjalanan, terutama jalur laut.

Risiko itu bisa dalam bentuk kerusakan, kehilangan, maupun bencana alam menjadi pekerjaan rumah yang harus segera dibenahi.

PT Temas Shipping mencoba menjembatani antara pihak asuransi pengangkutan barang, dengan para penggiat bisnis pengiriman barang agar dapat lebih memahami pentingnya asuransi guna memproteksi kargo mereka.

"Pentingnya asuransi pengiriman barang melalui angkutan laut memberikan perlindungan finansial terhadap faktor-faktor risiko seperti kerusakan, kehilangan, act of god, human error atau pencurian barang selama proses pengiriman sehingga memberikan rasa aman terhadap kargo yang mereka kirim selama proses pengiriman," jelasnya dalam keterbukaan, Jumat (31/3).

Ship Surveyor & Adjuster Radita Hutama Internusa Ibnu Nurseha menjelaskan beberapa hal terkait pembagian klasifikasi kargo dan sistem pengangkutannya.

Kargo dibagi menjadi berbagai klasifikasi di antaranya pertanian biji-bijian, kayu, batu bara, pupuk, semen, bijih besi, mineral, logam, bahan kimia, reefer, ternak & produk hewani, cairan & gas, dan barang berbahaya.

Adapun, kehilangan atau kerusakan dari pengiriman container menjadi bagian penting dari rantai pasokan apa pun, baik itu di jalan raya, kereta api, laut, atau udara.

Untuk itu, memastikan pengiriman produk yang aman ke tangan pelanggan sangat penting sebagai bagian dari kualitas pelayanan kepada konsumen.

Direktur Pialang Asuransi Provis Mitra Sinergi Liny Tanto mengatakan banyak pengguna jasa pengiriman barang logistik yang masih awam berasumsi jika terjadi kerusakan atau kehilangan pada barang kiriman, akan menjadi tanggung jawab jasa pengiriman barang.

“Kenyataannya, pihak jasa pengiriman barang tidak akan bertanggung jawab terhadap kehilangan maupun kerusakan barang. Tugasnya hanya mengirimkan barang. Untuk itulah mengapa pentingnya asuransi pengiriman barang," katanya.

Berbeda ketika pemilik barang menggunakan layanan asuransi yang disediakan oleh pihak penyedia jasa pengiriman. Barulah pihak penyedia jasa akan bertanggung jawab atas hilangnya barang atau kerusakan barang kiriman.

Terkait risk management gudang, Partner Asuransi Harta Aman Pratama Arief Budiman menjelaskan pentingnya mengatur dan memperhatikan potensi bahaya, terutama kebakaran di gudang.

Untuk itu perlu ada pengenalan Sistem Pencegahan Bahaya Kebakaran di dalam gudang dan meningkatkan safety awareness dalam operasional gudang.

Beberapa hal yang dapat menyebabkan kebakaran gudang adalah arson/ suspicious, Electrical, open flame, equipment, exposure, natural causes, heating equipment, smoking and others

“Perlu ada komitmen manajemen, untuk memformalkan secara tertulis, terkait mitigasi penanganan kebakaran ini dengan beberapa tindakan pencegahan melalui maintenance strategy, management of change dan loss prevention,” jelasnya.

