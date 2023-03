New York Community Bancorp Sepakat Beli Aset Signature Bank

Bisnis.com, JAKARTA – Anak perusahaan dari New York Community Bancorp telah menyetujui perjanjian dengan regulator AS untuk membeli simpanan dan pinjaman dari Signature Bank yang berbasis di New York, yang ditutup seminggu yang lalu.

Dilansir Reuters pada Senin (20/3/2023), Federal Deposit Insurance Corporation (FDIC) mengungkapkan bahwa kesepakatan tersebut akan melihat anak perusahaan, Flagstar Bank, menanggung secara substansial seluruh simpanan Signature Bank.

Flagstar merupakan salah satu anak perusahaan New York Community Bank.

Adapun agensi tersebut mengatakan bahwa ada sekitar US$ 60 miliar dari pinjaman Signature Bank dan US$4 miliar dari simpanan yang akan tetap berada pada kurator.

Pada Minggu (19/3/2023), pengumuman membahas mengenai salah satu dari dua bank gagal yang dipegang Federal Deposit Insurance Corporation (FDIC) di bawah kurator.

Pada kepemilikan aset pun, Signature mempunyai aset senilai US$110,36 miliar, sedangkan Silicon Valley Bank (SVB) memiliki sekitar US$209 miliar.

FDIC akan meluncurkan kembali lelang aset SVB setelah gagal menarik pembeli untuk seluruh bank. Hal tersebut disampaikan oleh Reuters pada Minggu (19/3/2023).

FDIC memperkirakan kesepakatan itu akan menelan biaya Dana Asuransi Simpanan sekitar $2,5 miliar.

