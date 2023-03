Cek! Harga BBM Terbaru di SPBU Vivo, Pertamina, Shell, dan BP per 9 Maret 2023

Bagikan A- A+

Bisnis.com, JAKARTA - Harga bahan bakar minyak (BBM) di berbagai stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU), mulai dari Pertamina, BP AKR, Shell, dan Vivo telah mengalami penyesuaian per 1 Maret 2023.

Berdasarkan laman resmi Pertamina, harga BBM nonsubsidi jenis Pertamax (RON 92) dan Pertamax Turbo (RON 98) mengalami kenaikan. Di wilayah DKI Jakarta, harga Pertamax naik dari Rp12.800 per liter menjadi Rp13.300 per liter.

Kemudian, harga Pertamax Turbo naik Rp250 menjadi Rp15.100 per liter, dari sebelumnya Rp14.850 per liter.

Sementara itu, harga BBM Pertamina jenis Dexlite dan Pertamina Dex mengalami penurunan. Harga Dexlite turun Rp1.200 menjadi Rp14.950 per liter, dari sebelumnya Rp16.150 per liter, sedangkan harga Pertamina Dex dipatok sebesar Rp15.850 per liter atau turun Rp1.000 dari sebelumnya Rp16.850 per liter.

Di sisi lain, SPBU swasta turut melakukan penyesuaian harga di sejumlah produknya. Adapun, Shell menaikkan harga untuk Shell Super (RON 92) dari Rp13.950 per liter menjadi Rp13.990 per liter.

Lalu, Shell V-Power (RON 95) dari Rp14.620 per liter menjadi Rp14.890 per liter, dan Shell V-Power Nitro+ naik dari Rp14.980 per liter menjadi Rp15.240 per liter. Untuk harga Shell V- Power Diesel tercatat turun dari Rp16.980 per liter menjadi Rp16.000 per liter.

Sementara itu, mengutip laman resmi BP Indonesia, Kamis (9/3/2023), harga BBM merek BP 90 kembali mengalami penyesuaian menjadi Rp13.850 per liter, BP 92 menjadi Rp13.950 per liter, dan BP diesel menjadi Rp14.990 per liter, sedangkan BP Ultimate tetap dipatok Rp14.890 per liter.

Sebelumnya, berdasarkan pantauan Bisnis pada Rabu (1/3/2023) lalu, harga BP 90 sempat dipatok Rp14.110 per liter, BP 92 Rp14.200 per liter, BP Ultimate Rp14.890 per liter, dan BP diesel Rp15.070 per liter.

Di sisi lain, Vivo Energy juga mengerek sejumlah harga BBM-nya. Berdasarkan pantauan Bisnis di SPBU Vivo di Jalan Raya Pasar Minggu Jakarta Selatan, Rabu (1/3/2023) lalu, harga BBM jenis Revvo 92 naik menjadi Rp14.000 atau naik Rp200 dari harga sebelumnya Rp13.800 per liter.

Vivo juga menaikkan harga BBM jenis Revvo 95 (RON 95) menjadi Rp14.700, naik Rp230 dari harga sebelumnya, yaitu Rp14.470 per liter. Untuk BBM jenis Revvo 90 (RON 90) saat ini dibanderol Rp13.400 atau mengalami penurunan harga Rp310 dari sebelumnya Rp13.710 per liter.

Harga BBM Terbaru di SPBU Vivo, Pertamina, Shell, dan BP per Maret 2023:

1. Pertamina

Pertalite: Rp10.000 per liter

Pertamax: Rp13.300 per liter

Pertamax Turbo: Rp15.100 per liter

Dexlite: Rp14.950 per liter

Pertamina Dex: Rp15.850 per liter

2. Vivo

Revvo 90 : Rp13.400 per liter

Revvo 92 : Rp14.000 per liter

Revvo 95 : Rp14.700 per liter

3. Shell Indonesia

Shell Super: Rp13.990 per liter

Shell V-Power: Rp14.890 per liter

Shell V-Power Diesel: Rp16.000 per liter

Shell V-Power Nitro+: Rp15.240 per liter

4. BP-AKR

BP 90: Rp13.850 per liter

BP 92: Rp13.950 per liter

BP Ultimate: Rp14.890 per liter

BP Diesel: Rp14.990 per liter

