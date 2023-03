Great Giant Livestock Siap Pasok 10.000 Sapi Jelang Lebaran

Bagikan A- A+

Bisnis.com, LAMPUNG - PT Great Giant Livestock, bakal memasok kebutuhan sapi hidup untuk wilayah Jabodetabek dan Sumatra pada Lebaran 2023 sebanyak 10.000 ekor.

Direktur Corporate Affair Great Giant Foods Willy Soegiono, yang ditemui di kawasan PT Great Giant Pineapple Co. Kabupaten Lampung Tengah, memastikan pasokan sapi hidup tersebut sudah disiapkan.

“Kita udah siapkan 10.000 ekor untuk mensuplai kebutuhan sapi untuk Jabodetabek dan Sumatra,” katanya, Jumat (3/3/2023).

Sebagai informasi, PT Great Giant Livestock dan PT Great Giant Pineapple Co. merupakan salah satu anak usaha Great Giant Foods yang terletak di Kabupaten Lampung Tengah, Lampung.

Willy menuturkan kebutuhan sapi hidup meningkat dibandingkan tahun lalu. Adapun, tahun lalu kebutuhan sapi hidup hanya 9.000 ekor.

Di lain sisi, dia cukup kaget dengan harga daging sapi yang ada di pasaran. Pasalnya, feedloter - pelaku usaha penggemukan sapi, sudah menurunkan harga sapi hidup di kisaran Rp52.500 - Rp53.500 per kg sapi hidup. Namun, fakta di lapangan, harga daging sapi justru disamaratakan.

“Kita kan sekarang jual Rp53.500 per kg hidup. Jadi itu antara Rp52.500 - Rp53.500 per kg sapi hidup, tergantung. Sekarang masalahnya, Rp52.500 itu kita jual, dengan Rp53.500, di pasar harga dagingnya sama,” ujarnya.

Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) beberapa waktu lalu menemukan pelaku usaha daging sapi di Bandar Lampung berupaya memengaruhi harga daging sapi melalui kesepakatan harga jual yang dikeluarkan oleh Asosiasi.

KPPU menemukan adanya dua kesepakatan penetapan harga. Pertama, pada 19 Januari 2021 dan pada 17 Februari 2022 yang menyepakati penetapan harga daging sapi di Kota Bandar Lampung.

Menurut Willy, dalam permasalahan ini, pedagang di pasar yang perlu disalahkan, bukan para feedloter. Sebab, dia melihat kemungkinan adanya permainan harga di pasar. Ini, sudah di luar kontrol para feedloter.

“Saya jualan Rp53.500 bahkan ada yang saya jual Rp50.000 ada. Tapi masalahnya di pasar, yang harga Rp50.000 dengan Rp53.500 harga dagingnya sama. Karena itu, pemerintah KPPU jangan salahkan feedlot, [salahkan] pasar,” jelasnya.

Dia juga menegaskan, sebenarnya yang melakukan praktik kartel bukanlah pihak feedlot, melainkan Australia lantaran Indonesia tidak bisa menawar harga sapi hidup. Sehingga, dia meminta KPPU ke Australia untuk membuktikan hal itu.

“Yang kartel itu sebetulnya bukan kita, kalau KPPU itu jago, KPPU itu ke Australia, yang kartel itu Australia. Karena kita nggak bisa nawar, harganya semua segitu, sekarang sudah US$4 lebih per kg hidup. Bayangin kita belinya dolar, jualnya rupiah,” pungkasnya.

Berdasarkan data Pusat Informasi Harga Pangan Strategis (PIHPS) Nasional per 3 Maret 2023 pukul 17.52 WIB, harga daging sapi kualitas 1 tercatat sebesar Rp137.800 per kg, sedangkan daging sapi kualitas 2 turun 0,08 persen menjadi Rp128.650 per kg.

Adapun harga eceran tertinggi (HET) yang ditetapkan Kementerian Perdagangan untuk daging sapi sebesar Rp130.000 per kg.

