Gerai Makanan dan Minuman Berguguran, Aprindo Ungkap Biang Keroknya!

Bagikan A- A+

Bisnis.com, JAKARTA - Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (Aprindo) mengungkapkan penyebab fenomena bergugurannya gerai makana dan minuman atau food & beverage di Indonesia, salah satunya Warunk Upnormal.

Ketua Umum Aprindo, Roy N. Mandey, menilai, fenomena tutupnya sejumlah gerai food & beverage merupakan suatu keniscayaan ketika suatu bisnis tidak adaptif dan resilience. Apalagi, mayoritas pelaku usaha di sektor tersebut merupakan perusahaan rintisan atau startup.

“Jadi tutupnya [gerai] food & beverage itu adalah suatu keniscayaan ketika tidak adaptif dan tidak resilience,” kata Roy kepada awak media di Jakarta Barat, Rabu (8/2/2023).

Selain itu, dia menilai ada kemungkinan startup ini tidak memperhitungkan perubahan-perubahan zaman sehingga masyarakat mulai jenuh dan beralih pada sesuatu yang lebih baru dan menjadi tren saat ini. Akibatnya, bisnis-bisnis tersebut kemudian ditinggalkan oleh masyarakat.

Agar tak ditinggalkan oleh masyarakat, Roy menilai perusahaan-perusahaan tersebut harus mengubah model bisnisnya saat ini.

“Jadi gimana sih agar nggak ditinggalkan? ya mereka harus mengubah setiap saat model bisnisnya, menunya, jangan kopi melulu mungkin. Sekali-kali french fries di Kopi Kenangan, jadi kayak begitu,” ujarnya.

Baca Juga : Warunk Upnormal Nasibmu Kini, Sepi Hingga Banyak Gerai Tutup

Menurutnya, perubahan-perubahan yang dilakukan sebaiknya tak hanya dilakukan setahun sekali. Inovasi, imbuhnya, harus dilakukan setiap bulan untuk mengikuti tren masyarakat saat ini.

Roy mengaku yakin dengan melakukan perubahan yang sesuai dengan minat masyarakat, bisnis restoran dan kafe akan mampu bertahan lama.

Untuk diketahui, sejumlah bisnis kafe dan restoran di Tanah Air belakangan menjadi perbincangan hangat di media sosial. Terbaru ada Warunk Upnormal yang menutup permanen sejumlah gerai termasuk di Bali, Palembang, Karawang, dan Depok. Penutupan gerai tersebut juga sempat diumumkan melalui salah satu akun Instagram @warunkup.bali.

“Dear pelanggan setia Warunk Up Renon ,, Mimin mengucapkan banyak Terima kasih kepada Bro/Sist pelanggan #Setia Warunk Up Renon bahwa pertanggal 31 Oktober 2022 kita tutup operasional ya ..huhu. Buat yang ga bisa Move On masih ada Warunk Up Jimbaran ya ,” tulisnya, dikutip Senin (6/2/2023).

Selain Warunk Upnormal, beberapa bisnis sejenis seperti Fore, Kopi Kenangan, Haus, hingga Kopi Kulo dikabarkan menutup sejumlah gerainya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Simak Video Pilihan di Bawah Ini :