Daftar Lengkap Harga BBM per 16 Januari 2023, Ada yang Turun!

Bisnis.com, JAKARTA - Memasuki awal 2023, seluruh badan usaha penyedia bahan bakar minyak (BBM) baik yang swasta maupun BUMN kompak menurunkan harga BBM.

Penurunan harga BBM pertama kali dilakukan perusahaan penyalur BBM swasta yakni Vivo dan BP AKR pada awal 1 Januari 2023.

Penurunan selanjutnya diikuti oleh Badan usaha penyalur BBM pelat merah, PT Pertamina (Persero) pada Selasa (3/1/2023). Pertamina mengumumkan penurunan harga BBM nonsubsidi, Pertamax dan Dex series.

Adapun, harga Pertalite dan Solar Subsidi tidak mengalami perubahan. Harga Pertalite masih Rp10.000 per liter, sedangkan harga solar subsidi Rp6.800 per liter.

Terakhir, Shell juga ikut menyusul dengan menurunkan harga pada hari ini, Rabu (4/1/2022). Shell menurunkan harga BBM Shell Super menjadi Rp13.030 per liter dari yang semula Rp14.180.

Selain itu, harga Shell V- Power juga turun menjadi Rp13.810 per liter dari yang sebelumnya Rp15.100 per liter.

Berikut daftar Harga BBM Vivo, Pertamina, Shell, dan BP AKR per 16 Januari 2023:

1. Vivo

Revvo 90 : Rp11.800 per liter

Revvo 92 : Rp12.800 per liter

Revvo 95 : Rp13.600 per liter

2. Pertamina

BioSolar : Rp6.800 per liter

Pertalite : Rp10.000 per liter

Pertamax : Rp12.800 per liter

Pertamax Turbo : Rp14.050 per liter

Dexlite: Rp16.150 per liter

Pertamina Dex : Rp16.750 per liter

3. Shell

Shell Super :Rp13.030 per liter

Shell V-Power : Rp13.810 per liter

Shell V-Power Diesel : Rp16.890 per liter

Shell Diesel Extra : Rp16.310 per liter

Shell V-Power Nitro+ : Rp 14.180 per liter

4. BP AKR

BP 90: Rp12.940 per liter

BP 92: Rp13.030 per liter

BP Ultimate: Rp13.910 per liter

BP Diesel: Rp16.310 per liter

