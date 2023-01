Daftar Harga BBM Pertamina, Shell, Vivo dan BP AKR 1 Januari, Ada yang Turun!

Bagikan A- A+

Bisnis.com, JAKARTA - PT Vivo Energy Indonesia (Vivo) dan BP AKR menurunkan harga bahan bakar minyak (BBM) per 1 Januari 2023. Sebelumnya, Vivo telah menurunkan harga BBM miliknya pada awal Desember 2022.

Berdasarkan pantauan Bisnis, di SPBU Vivo Antasari, Jakarta, Minggu (1/1/2022) penurunan harga terjadi pada tiga jenis BBM yang diperjualbelikan. Harga BBM Revvo 95 saat ini dijual Rp13.600 per liter atau turun Rp1.000 dari yang sebelumnya Rp 14.600.

Kemudianm harga BBM Revvo 92 menjadi Rp12.800 per liter atau turun Rp1.200 dari yang sebelumnya Rp14.000 per liter. Adapun, harga Revvo 90 sebelumnya Rp12.000 turun menjadi Rp11.800 per liter atau turun Rp200.

Selain Vivo, BP AKR juga menurunkan harga BBM per 1 Januari 2023. Berdasarkan pantauan Bisnis di SPBU BP AKR Antasari, Jakarta, harga seluruh BBM milik BP AKR turun.

Harga BP 90 menjadi Rp12.940 atau turun dari yang sebelumnya Rp14.050 per liter, sedangkan harga BP 90 dari sebelumnya Rp14.150 menjadi Rp13.030 per liter.

Harga BP Ultimate juga turun dari yang sebelumnya Rp15.100 per liter sekarang menjadi Rp13.810 serta BP Diesel menjadi Rp16.310 per liter sebelumnya Rp18.660.

Belum lama ini, tepatnya Desember 2022 PT Pertamina (Persero) mengumumkan adanya perubahan harga BBM nonsubsidi. Dalam perubahan ini harga BBM Pertamax Turbo Dexlite dan Pertamina Dex mengalami kenaikan.

Pertamax Turbo naik dari Rp14.300 menjadi Rp15.500, sedangkan Dexlite menjadi Rp18.300 sebelumnya Rp18.000 per liter dan Pertamina Dex naik menjadi Rp18.800 dari sebelumnya Rp18.550 per liter.

Berikut daftar harga BBM Pertamina, BP AKR, Shell dan Vivo per 1 Januari 2023:

1. Pertamina

Pertalite (RON 90): Rp10.000 per liter berlaku satu harga seluruh Indonesia)

Pertamax (RON 92): Rp13.900 - Rp14.500 per liter

Pertamax Turbo (RON 98): Rp15.200 - Rp15.500 per liter

Solar Subsidi: Rp6.800 berlaku satu harga seluruh Indonesia

Dexlite (CN 51): Rp18.300 - Rp19.000 per liter

Pertamina Dex (CN 53): Rp18.800 - Rp19.600 per liter

2. BP AKR

BP 90: Rp12.940 per liter

BP 92: Rp13.030 per liter

BP Ultimate: Rp13.910 per liter

BP Diesel: Rp16.310 per liter

3. Shell

Shell Super RON 92: Rp14.180-Rp14.490 per liter

Shell V-Power RON 95: Rp15.100-Rp15.430 per liter

Shell V-Power Nitro+ RON 98: Rp15.530 per liter

Shell V-Power Diesel: Rp19.180 per liter

Shell Diesel Extra: Rp18.660-Rp19.000 per liter

4.Vivo

Revvo 90 : Rp11.800 per liter

Revvo 92 : Rp12.800 per liter

Revvo 95 : Rp13.600 per liter

