Pengumuman! Harga BBM Vivo Turun per 1 Januari 2023

Bisnis.com, JAKARTA - PT Vivo Energy Indonesia (Vivo) kembali menurunkan harga bahan bakar minyak (BBM) pada 1 Januari 2023. Sebelumnya, Vivo telah menurunkan harga BBM miliknya pada awal Desember 2022.

Berdasarkan pantauan Bisnis, di SPBU Vivo Antasari, penurunan harga terjadi di ketiga BBM yang diperjualbelikan. Harga BBM Revvo 95 saat ini dIjual Rp13.600 per liter atau turun Rp1.000 dari yang sebelumnya Rp 14.600.

Sementara itu, harga BBM Revvo 92 menjadi Rp12.800 per liter atau turun Rp1.200 dari yang sebelumnya Rp14.000 per liter. Adapun, harga Revvo 90 sebelumnya Rp12.000 turun menjadi Rp11.800 per liter atau turun Rp200.

Mulai 1 Januari 2023, Vivo juga tidak lagi menjual BBM Revvo 89. Hal ini pun sejalan dengan arahan pemerintah yang melarang penjualan bahan bakar dengan RON 89 pada 1 Januari 2023.

Larangan tersebut pun tertuang di Keputusan Menteri ESDM Nomor 245.K/MG.01/MEM.M/2022 tentang Formula Harga Dasar Dalam Perhitungan Harga Jual Eceran Jenis BBM Umum Jenis BBM dan Minyak Solar yang Disalurkan Melalui SPBU dan atau Stasiun Pengisian Bahan Bakar Nelayan.

Berikut daftar harga BBM Vivo Per 1 Januari 2023:

1. Revvo 90 : Rp11.800 per liter

2. Revvo 92 : Rp12.800 per liter

3. Revvo 95 : Rp13.600 per liter

