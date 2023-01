Bye! BBM Jenis Ini Resmi Dihapus per 1 Januari 2023

Bagikan A- A+

Bisnis.com, JAKARTA - Bahan bakar minyak (BBM) jenis bensin (gasoline) dengan kadar oktan (research octane number/RON) rendah, seperti RON 88 dan RON 89 resmi dicabut dari peredaran per 1 Januari 2023.

Sebelumnya, jenis bensin RON 88 di Indonesia dijual oleh PT Pertamina (Persero) dengan merek dagang Premium, sedangkan jenis RON 89 dijual oleh PT Vivo Energy Indonesia dengan nama dagang Revvo 89.

Penghapusan BBM beroktan rendah itu ditegaskan dalam Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 245.K/MG.01/MEM.M/2022 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 62.K/12/MEM/2020 tentang Formula Harga Dasar Dalam Perhitungan Harga Jual Eceran Jenis Bahan Bakar Minyak Umum Jenis Bensin dan Minyak Solar yang Disalurkan Melalui Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum dan/atau Stasiun Pengisian Bahan Bakar Nelayan.

"Bahwa standar dan mutu [spesifikasi] bahan bakar minyak jenis bensin [gasoline] RON 88 yang dipasarkan di dalam negeri telah dinyatakan tidak berlaku terhitung mulai tanggal 1 Januari 2023," tertulis dalam bagian menimbang Kepmen ESDM Nomor 245.K/MG.01/MEM.M/2022 yang ditetapkan pada 11 Oktober 2022.

Adapun, untuk Ron 89, berdasarkan Keputusan Menteri ESDM Nomor 245.K/MG.01/MEM.M/2022 juga diatur mengenai formula harga dasar untuk jenis BBM jenis bensin RON 89 hanya berlaku sampai dengan 31 Desember 2022.

Untuk diketahui, Pertamina sudah lama tidak menjual BBM Premium. Sementara itu, Vivo sejak September 2022 lalu sudah menyatakan akan menghentikan penjualan Revvo 89 pada akhir tahun ini.

"Kami ambil langkah yang diperlukan untuk menghabiskan persediaan Revvo 89 pada akhir tahun ini, untuk mematuhi kebijakan pemerintah," kata PT Vivo Energy Indonesia dalam keterangan resminya, Selasa (5/9/2022).

Berdasarkan pantauan Bisnis di SPBU Vivo Antasari, sudah tidak terlihat harga untuk jenis BBM RON 89 yang dijual Vivo yaitu Revvo 89. BBM Revvo 89 sebelumnya sempat viral dan diburu para pengguna kendaraan karena harganya lebih murah dari jenis BBM subsidi yang dijual PT Pertamina (Persero) yaitu Pertalite.

Saat itu, Vivo menjual Revvo 89 dengan hanya Rp8.900 per liter atau lebih rendah dari harga Pertalite Rp10.000 per liter. Namun, hanya dalam hitungan hari pasca kenaikan harga Pertalite, Revvo 89 akhirnya ikut mengalami kenaikan menjadi Rp10.900 per liter.

Kemudian, harga Revvo 89 kembali naik menjadi Rp11.600 per September 2022 sebelum akhirnya resmi hilang dari pasar pada akhir 2022.

