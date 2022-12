Harga Pangan Hari Ini 5 Desember 2022: Beras, Cabai, Telur Naik

Bagikan A- A+

Bisnis.com, JAKARTA – Menjelang liburan Natal dan Tahun Baru (Nataru), harga pangan mayoritas terpantau naik dibandingkan akhir pekan lalu, seperti beras, cabai, minyak goreng, hingga telur ayam. Kenaikan tertinggi terjadi untuk seluruh jenis cabai.

Berdasarkan data Pusat Informasi Harga Pangan Strategis Nasional (PIHPSN), hari ini, Senin (5/12/2022), pukul 14.00 WIB, harga telur ayam ras secara rata-rata nasional masih melanjutkan tren kenaikan, yakni menjadi Rp30.450 per kilogram (kg) atau naik Rp400.

Harga seluruh jenis cabai kompak naik dan tertinggi pada cabai rawit merah dari Rp47.750 menuju Rp51.500 per kg atau naik Rp3.750. Cabai rawit hijau naik Rp2.800 menjadi Rp43.500 per kg, sementara cabai merah besar dan keriting masing-masing naik Rp850 dan Rp550 menjadi Rp38.350 per kg dan Rp37.450 per kg.

Berdasarkan peta sebaran harga pangan, Maluku dan Kalimantan Utara memiliki harga telur ayam yang terlampau tinggi mencapai Rp92.850 per kg dan Rp89.700 per kg.

Harga beras rata-rata dari seluruh jenis juga naik Rp50 menjadi Rp12.400 per kg. Begitu pula dengan harga daging ayam yang naik tipis Rp50 menjadi Rp35.200 per kg.

Komoditas lainnya yang mengalami kenaikan, yaitu bawang merah dari Rp37.750 per kg menjadi Rp37.900 per kg, sedangkan bawang putih justru turun Rp150 menjadi Rp27.500 per kg.

Sementara itu, harga minyak goreng curah tercatat naik sebesar Rp50 menjadi Rp14.950 per kg, minyak goreng kemasan bermerek 1 turun Rp50 menjadi Rp21.600 per kg, dan minyak goreng kemasan bermerek 2 stabil di Rp20.050 per kg.

Selain mayoritas pangan yang mengalamai kenaikan, untuk daging sapi dan bawang merah terpantau stabil sejak pekan lalu.

Menjelang liburan Natal dan Tahun Baru, harga daging sapi cenderung stabil di angka Rp133.550 per kg. Harga gula pasir lokal juga stabil di level Rp14.400 per kg.

