Sri Mulyani Minta Generasi Muda Familiar dengan Isu Terkini

Bisnis.com, JAKARTA - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dalam Mofest 2022 hari ini, Kamis (1/12/2022) memberikan pesan ke generasi muda untuk mulai sadar terhadap berbagai permasalahan yang terjadi saat ini.

Sri Mulyani menyampaikan, generasi muda harus mulai memikirkan hal-hal yang tampaknya berat, kompleks, dan sulit. Hal tersebut bisa saja terkait dengan pandemi, non pandemi, perubahan iklim, teknologi digital, geopolitik, krisis pangan, dan lainnya.

“Masalah-masalah di dunia memang kelihatannya kompleks, sulit, berat, tapi itu adalah sesuatu yang kalau kalian mulai dalami, nanti kalian akan getting familiar with the issue,” kata Sri Mulyani, Kamis (1/12/2022).

Sebagaimana diketahui, total penduduk Indonesia menurut survei Badan Pusat Statistik (BPS) 2020 sebesar 270,20 juta jiwa, dan diproyeksikan akan mencapai 350 juta jiwa.

Dia mengatakan, generasi muda yang saat ini berusia 20-an akan mendominasi populasi Indonesia pada 2045. Artinya, ketika Indonesia merayakan hari kemerdekaannya yang ke-100 tahun, generasi ini akan semakin menua.

Dengan mulai sadar dan terlibat dengan berbagai tantangan yang ada saat ini, Sri Mulyani berharap generasi muda akan sejahtera pada 2045 mendatang.

“Kalau negara itu generasi komposisi dari populasinya sudah getting older, menjadi menua, namun belum sejahtera, maka negara itu akan makin menghadapi situasi yang makin kompleks,” ujarnya.

“Itu yang akan kalian hadapi, so you better now,” pungkasnya.

