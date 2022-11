Luhut Bakal Gilas Oknum yang Hambat Investasi Masuk Indonesia

Bagikan A- A+

Bisnis.com, JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan menyatakan siap pasang badan dan menggilas pihak yang menghambat investasi masuk ke Indonesia.

Luhut mengatakan pemerintah telah menata dengan baik dan benar arahnya agar investasi dari luar negeri dapat masuk. Untuk itu, dia menekankan agar peluang tersebut dapat ditangkap dengan baik.

Dia menuturkan Indonesia telah mendapatkan citra yang positif dari berbagai pihak. Menurutnya, Indonesia telah dipandang baik oleh negara-negara besar yang memiliki potensi investasi yang besar.

"Dengan segala kemampuan saya yang ada, saya pasti buldoser, karena saya mempertaruhkan momentum baik yang sudah ada ini, saya tidak mau [investasi] dihambat oleh siapapun," ujarnya dalam Rapat Koordinasi Investasi Nasional 2022, Rabu (30/11/2022).

Luhut menegaskan bahwa dirinya juga akan turun langsung memberikan bantuan apabila pemerintah daerah dan stakehder terkait menemui kendala.

Dia menekankan agar proses perizinan yang dilakukan oleh investor tidak dipersulit.

Pasalnya, Luhut menyebut hingga 2026 mendatang setidaknya terdapat potensi investasi yang sudah ada dalam pipeline senilai US$30,9 miliar.

"Di dalam usia saya seperti ini dengan latar belakang tentara ada satu titik to kill or to be kill, saya titip bekerja dengan benar, kalau ada yang mempermain-maknkan Anda beritahu saya, saya akan selesaikan secara adat," ungkapnya.

