KRL Anjlok di Kampung Bandan, Cek Rute Perjalanan Hari Ini (27/11)

Bisnis.com, JAKARTA -- PT Kereta Commuter Indonesia (KCI) melakukan rekayasa pola operasi KRL Commuterline imbas insiden anjlok rangkaian kereta di perlintasan Stasiun Kampung Bandan, Jakarta Utara pada Sabtu (26/11/2022).



Saat ini, KCI atau KAI Commuter dan KAI Daop 1 Jakarta telah selesai mengevakuasi seluruh unit rangkaian kereta KA 5144 C sejak pukul 05.58 WIB. Akan tetapi, pengecekan dan perbaikan prasarana persinyalan dan listrik aliran atas masih terus dilakukan.



Untuk itu, hari ini, Minggu (27/11/2022), KCI atau KAI Commuter melakukan rekayasa pola operasi perjalanan KRL khususnya pada lintas Bekasi.



"Untuk perjalanan commuterline lintas Bekasi via Pasar Senen, perjalannya hanya sampai Stasiun Pasar Senen atau Kemayoran untuk kembali menuju Stasiun Bekasi/Cikarang," ujar VP Corporate Secretary Anne Purba, Minggu (27/11/2022).



Tidak hanya itu, perjalanan KRL lintas Bekasi via Manggarai hanya akan sampai Stasiun Angke atau Duri untuk kembali menuju Stasiun Bekasi/Cikarang.



Di luar lintasan tersebut, terang Anne, perjalanan commuterline masih berjalan normal. Selain itu, total perjalanan commuterline pada hari ini akan dilayani sebanyak 1.051 perjalanan.



Anne mengimbau para pengguna KRL khusus hari ini untuk menyesuaikan dan merencanakan keberangkatannya kembali lantaran adanya pengaturan rekayasa pola operasi tersebut.



"KAI Commuter memohon maaf atas rekayasa pola operasi perjalanan commuterline tersebut, guna memastikan kemanan perjalanan kereta dan memaksimalkan perbaikan Prasarana Perkeretaapian agar kembali normal," tutup Anne.

