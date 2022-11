Anne Hathaway Bakal Hadiri B20 Summit di Bali 13-14 November

Bagikan A- A+

Bisnis.com, JAKARTA - Aktris Hollywood Anne Hathaway dipastikan akan menghadiri konferensi B20 Summit 2022 di Bali pada 13-14 November 2022.

Seperti diketahui, B20 Summit 2022 merupakan salah satu bagian dari rangkaian acara Konferensi Tingkat Tinggi atau KTT G20 Bali. B20 Summit 2022 diselenggarakan oleh Kamar Dagang Indonesia atau Kadin.

Pengumuman kehadiran Anne Hathaway disampaikan langsung melalui media sosial Instagram @theb2osummit dan kadin.indonesia.official.

"Selanjutnya, kami sangat bersemangat untuk menyambut bisnis yang menginspirasi dan pemimpin yang berpengaruh sebagai pembicara pada sesi berikut ini, yaitu Anne Hathaway sebagai UN Women Goodwill Ambassador," tulis akun Instagram @theb2osummit dan kadin.indonesia.official seperti dikutip, Rabu (9/11/2022).

Aktris yang terkenal lewat film The Devils Wears Prada tersebut mewakili United Nations atau Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), tepatnya sebagai UN Women Goodwill Ambassador.

Dalam acara puncak B20 Summit 2022, Anne Hathaway akan menjadi pembicara dalam sesi yang bertema "Accelerating economic transformation and inclusive productivity growth".

Baca Juga : Elon Musk Akan Hadir di B20 Summit, Kadin Berharap Peluang Investasi

Selain Anne Hathaway, penyelenggara B20 Summit juga menghadirkan CEO perusahaan multinasional hingga Decacorn kelas dunia sebagai pembicara untuk sesi “Harnessing the power of innovation for future economic growth”.

Berikut daftar pembicara di B20 Summit 2022 di Bali

Anthony Tan, CEO, Co-Founder and Chairman of Grab Christian Gebara, CEO, Telefonica Brazil Alvin Sariaatmadja, President Director, Elang Mahkota Teknologi Deep Kapuria, Chairman, Hi-Tech Group Candace Johnson, Co-Founder of SES and Loral-Teleport Europe

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Simak Video Pilihan di Bawah Ini :