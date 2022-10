Bank Dunia: Tujuan, Sejarah, Fungsi Hingga Presiden Bank Dunia

Bagikan A- A+

Bisnis.com, JAKARTA - Bank Dunia adalah Lembaga Internasional yang memberikan dukungan berupa dana, konsultasi dan penelitian untuk negara berkembang agar memajukan perekonomiannya. Dikutip dari halaman resmi Bank Indonesia, bank dunia atau world bank merupakan salah satu sumber dana serta ilmu pengetahuan terbesar bagi negara berkembang.

Saat ini, jumlah negara yang merupakan anggota Bank Dunia adalah 189 negara. Untuk menjadi bagian dari anggota Bank Dunia, sebuah negara harus terlebih dahulu menjadi bagian dari IMF. Bank dunia dibentuk dengan tujuan untuk membersihkan kemiskinan di berbagai negara dunia dibentuk dengan tujuan untuk membersihkan kemiskinan di berbagai negara berpendapatan rendah dan menengah.

Berikut ini adalah beberapa penjelasan tentang Bank Dunia yang sudah dilansir dari berbagai sumber:

1. Sejarah Bank Dunia

Bank Dunia didirikan pada tahun 1944 dengan nama Bank Dunia Internasional untuk Rekonstruksi dan Pembangunan atau The International Bank for Reconstruction and Development (IBRD). Awalnya, Bank Dunia dibentuk dengan tujuan untuk memberi bantuan berupa pendanaan kepada negara-negara yang mengalami kerugian akibat Perang Dunia II.

Sejarah awal Bank Dunia bermula dari konferensi Bretton Woods yang diikuti oleh delegasi dari 44 negara. Dari hasil konferensi tersebut, selain terbentuk IBRD juga terbentuk Dana delegasi dari 44 negara.

Dari hasil konferensi tersebut, selain terbentuk IBRD juga terbentuk Dana Moneter Internasional atau IMF. Negara pertama yang mendapat pinjaman dari Bank Dunia adalah Prancis dan kemudian diikuti oleh Eropa lainnya.

Dari rekonstruksi dan pembangunan kembali negara-negara terdampak Perang Dunia II, tujuan Bank Dunia pin bergeser seiring dengan berjalannya waktu. Tujuan pendanaan Bank Dunia saat ini lebih mengarah kepada proyek-proyek infrastruktur seperti irigasi, infrastruktur jalan hingga kelistrikan.

Ada juga negara non Eropa pertama yang mendapatkan bantuan dari Bank Dunia yaitu Chile pada tahun 1948. Saat itu, Chile mendapatkan bantuan untuk pembangunan pembangkit listrik tenaga air. Bantuan yang diterima oleh Chile adalah sebesar 13,5 miliar dollar AS.

2. Fungsi Bank Dunia

Fungsi bank dunia adalah untuk membantu negara-negara berkembang merancang rencana pembangunan yang memungkinkan mereka membangun infrastruktur dan ekonomi untuk mengurangi kemiskinan dalam standar hidup warganya.

Baca Juga : Bank Dunia Ramal Target Penurunan Kemiskinan Ekstrem di 2030 Tak Tercapai

3. Peran Bank Dunia

Membuat strategi untuk memerangi kemiskinan.

CAI atau Clean Air Initiative yaitu inisiatif dari bank dunia untuk meningkatkan inovasi dalam memperbaiki kualitas udara dari berbagai negara berkembang.

Memberikan kontribusi terhadap perubahan iklim seperti memberikan dana bantuan.

Meningkatkan Kesehatan masyarakat di berbagai negara berkembang, membantu ketersediaan pangan untuk negara miskin yang ada di dunia.

4. Presiden Bank Dunia

Eugene Meyer (Juni 1946 – Desember 1946)

John J. McCloy (Maret 1947 – Juni 1939)

Eugene R. Black, Sr. (Juni 1949 – Januari 1963)

George D. Woods (Januari 1963 - Maret 1968)

Robert Mc Namara (April 1968 – Juni 1981)

Alden W. Clausen (Juli 1981 – Juni 1986)

Barber B. Conable (Juli 1981 – Juni 1986)

Lewis T. Preston (September 1991 – Mei 1995)

James D. Wolfenshon (Juni 1995 – Mei 2005)

Paul Wolfowitz (Juni 2005 – Mei 2007)

Robert Zoellick (Juni 2007 – Juni 2012)

Jim Yong Kim (Juni 2012 – 2019)

David Malpass (2019 – sekarang)

Itulah beberapa penjelasan tentang Bank Dunia yang harus kamu ketahui, semoga bermanfaat.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Simak Video Pilihan di Bawah Ini :