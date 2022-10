Harga Pangan Sepekan: Beras hingga Minyak Goreng Naik

Bagikan A- A+

Bisnis.com, JAKARTA - Sejumlah harga bahan pangan dalam sepekan terakhir mengalami kenaikan, di antaranya beras, minyak goreng, cabai, dan bawang merah.

Dikutip dari Sistem Pemantauan Pasar dan Kebutuhan Pokok Kementerian Perdagangan, Minggu (9/10/2022), harga beras premium Rp12.800 per kg, naik 0,79 persen dari pekan lalu Rp12.700. Untuk beras medium Rp10.900 per kg atau naik 1,87 persen dari pekan lalu yang Rp10.700 per kg.

Harga minyak goreng kemasan sederhana dijual Rp16.200 per liter, naik 0,62 persen dibanding pekan sebelumnya yakni Rp16.100. Namun minyak goreng kemasan premium turun 0,47 persen jadi Rp21.300 per liter dari pekan sebelumnya Rp21.400.

Sementara itu, untuk minyak goreng curah juga turun 0,73 persen jadi Rp13.600 per liter dari sebelumnya Rp13.700.

Harga kedelai impor juga naik 0,7 persen dari Rp14.300 jadi Rp14.400 per kg. Untuk tepung terigu tetap di harga Rp13.000 per kg.

Untuk daging ayam ras terjadi penurunan harga 0,86 persen jadi Rp34.400 per kg. Telur ayam ras dibanderol Rp28.200 per kg, turun dari pekan lalu Rp28.600.

Selanjutnya, kenaikan harga terjadi pada cabai merah besar seharga Rp46.400 per kg, naik dari pekan lalu 0,43 persen. Cabai merah keriting turun harga jadi Rp48.800 per kg dari sebelumnya Rp49.000. Untuk cabai rawit merah turun jadi Rp61.400 per kg.

Bawang merah juga naik tipis 0,3 persen jadi Rp33.500 per kg dari sebelumnya Rp33.400. Sedangkan bawang putih turun dari Rp26.300 jadi Rp26.200 per kg.

Selanjutnya harga gula pasir dan daging sapi paha belakang tercatat tetap. Untuk gula pasir masih Rp14.400 per kg, dan daging sapi paha belakang Rp135.800 per kg.

