BBM di Vivo dan Pertamina Serempak Naik, SPBU Ini Justru Berani Turunkan Harga

Bagikan A- A+

Bisnis.com, SOLO - Ada satu SPBU yang justru menurunkan harga BBM mereka di tengah naiknya harga BBM dari Pertamina.

Seperti diketahui, pemerintah baru saja menaikkan harga BBM per 3 September 2022. Pertalite yang semula dijual dengan harga Rp7.650 per liter menjadi Rp10.000 per liter.

Setelah harga BBM di Pertamina mengalami kenaikkan, SPBU Vivo viral karena memberi harga BBM yang lebih murah.

Baca Juga : AKRA Bakal Gandakan Jumlah SPBU BP-AKR pada 2022

Tapi per Selasa, 6 September 2022 hari ini, harga BBM di SPBU Vivo naik Rp2000 per liter.

Sebelumnya, BBM jenis Revvo 89 dijual dengan harga Rp8.900 per liter, namun saat ini di beberapa SPBU Vivo, BBM tersebut sudah dijual di angka Rp10.900 per liter.

Namun kabar baik kembali datang, meskipun tidak sepenuhnya baik.

Baca Juga : Naik Tiba-tiba, Berikut Harga Terbaru BBM di SPBU Vivo dan Pertamina Hari Ini

Harga BBM di SPBU BP dilaporkan serempak turun. Dilansir dari laman resminya, BBM BP turun hingga Rp1.700 per liternya.

Meski demikian, harganya secara keseluruhan masih di atas harga BBM yang dijual di SPBU Pertamina dan Vivo.

Berikut ini perbandingan harga BBM di SPBU BP, Pertamina dan Vivo:

SPBU BP AKR

BP Diesel:Rp 19.280 menjadi Rp 17.990 per liter.

BP 90:Rp 15.850menjadi Rp 15.320 per liter

BP 92:Rp 15.990menjadi Rp 15.420 per liter

BP 95:Rp 17.900 menjadi Rp 16.130 per liter

SPBU Pertamina

Pertalite: Rp 10.000

Pertamax: Rp 14.500

Pertamax Turbo: Rp 15.900

Dexlite: Rp 17.100

Pertamina Dex: Rp 17.400

SPBU Vivo

Revvo 89: Rp 10.900

Revvo 92: Rp 15.400

Revvo 95: Rp 16.100.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Simak Video Pilihan di Bawah Ini :

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini : BBM spbu SPBU Vivo