Perbandingan Harga BBM Pertamina, Vivo, Shell dan BP AKR, Mana Lebih Murah?

Bisnis.com, JAKARTA - Harga bahan bakar minyak (BBM) di stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) Pertamina, Shell, Vivo, dan BP AKR memiliki harga yang berbeda tipis satu sama lain, khususnya di wilayah Jabodetabek.

Setelah Menteri ESDM Arifin Tasrifin mengumumkan kenaikan harga BBM bersubsidi yaitu Pertalite menjadi Rp10.000 per liter, seluruh SPBU Pertamina pun langsung melakukan penyesuaian harga.

Namun, belum lama ini SPBU Vivo viral karena menawarkan harga BBM Revvo 89 yang lebih murah dari harga BBM Pertamina. Namun, hal tersebut hanya bertahan sebentar, kini SPBU Vivo tersebut telah menyesuaikan harga BBM yang dijual.

Berikut perbandingan harga BBM terbaru per Selasa (6/9/2022) di SPBU Pertamina, Vivo, Shell, dan BP AKR.

Harga BBM Pertamina

1. Pertalite (RON 90) Rp10.000 per liter

2. Pertamax (RON 92) Rp14.500 per liter

3. Pertamax Turbo (RON 98) Rp15.900 per liter

4. Solar Rp6.800 per liter

5. Dexlite (CN 51) Rp17.100 per liter

6. Pertamina Dex (CN 53) Rp17.400 per liter

Harga BBM Vivo

1. Revvo 89 Rp10.900 per liter

2. Revvo 92 Rp15.400 per liter

3. Revvo 95 Rp16.100 per lite

Harga BBM Shell

1. Shell V-Power RON95 Rp16.130 per liter

2. Shell Super RON92 Rp15.420 per liter

3. Shell V-Power Diesel Rp18.310 per liter

4. Shell V-Power Nitro+ RON98 Rp16.150 per liter

Harga BBM di BP AKR

1. BP 90 Rp15.320 per liter

2. BP 92 Rp15.420 per liter

3. BP 95 Rp16.130 per liter

4. BP Diesel Rp17.990 per liter.

