Ramai Harga BBM Naik, Harga Minyak Goreng di Minimarket Justru Turun

Bisnis.com, JAKARTA – Harga minyak goreng kemasan di minimarket terpantau turun dengan beragam promo di tengah kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) yang berlaku per 3 September 2022.

Berdasarkan pantauan Bisnis di minimarket wilayah Depok, Senin (5/9/2022), terdapat sejumlah promo harga minyak goreng dengan harga mulai dari Rp16.400 hingga Rp47.500 per liter.

Berikut daftar harga minyak goreng di Alfamart:

1. Alfamart pouch 1 liter Rp16.400

2. Sania pouch 1 liter Rp21.400 turun jadi Rp18.900

3. Tropical botol 1 liter Rp22.000

4. Bimoli pouch 1 liter Rp25.300 turun jadi Rp20.500

5. Alfamart pouch 2 liter Rp47.500

4. Filma pouch 2 liter Rp51.500 turun jadi Rp36.400

5. Sunco pouch 2 liter Rp41.200 turun jadi Rp35.500

6. Tropical botol 2 liter Rp40.700 turun jadi Rp36.400

7. Bimoli pouch 2 liter Rp45.200

8. Bimoli Spesial pouch 2 liter Rp40.900

9. Fortune pouch 2 liter Rp42.400 turun jadi Rp34.900

Sementara itu, mengacu pada data di Sistem Pemantauan Pasar dan Kebutuhan Pokok (SP2KP) Kementerian Perdagangan, per 2 September harga minyak goreng kemasan sederhana secara rata-rata nasional berada di angka Rp17.000 per liter. Adapun, untuk kemasan premium per liternya seharga Rp21.900.

Untuk jenis minyak goreng curah saat ini secara nasional berada di rata-rata harga Rp13.900 per liter, di bawah harga eceran tertinggi, Rp14.000 per liter.

Meski terpantau turun, belum ada minyak goreng dengan merek Minyakita yang sebelumnya direncanakan akan masuk ke minimarket.

Sebelumnya, Menteri Perdagangan (Mendag) Zulkifli Hasan sempat mengatakan bahwa minyak goreng curah kemasan sederhana yang telah diproduksi dan ditargetkan dapat segera masuk ke supermarket dan minimarket dengan harga Rp14.000 per liter.

