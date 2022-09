Harga Terbaru Pertalite, Solar hingga Pertamax, Cek Harganya di Sini

Bagikan A- A+

Bisnis.com, JAKARTA – Pemerintah pada hari ini, Sabtu (3/9/2022) mengumumkan penyesuaian harga Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi jenis Pertalite dan Solar, serta non subsidi jenis Pertamax.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif dalam konferensi pers di Istana Negara, Sabtu (3/9/2022) mengatakan penyesuaian harga subsidi akan berlaku hari ini, Sabtu (3/9/2022) pukul 14.30 WIB.

"Hari ini tanggal 3 September 2022 pukul 13.30 WIB pemerintah memutuskan untuk menyesuaikan harga BBM subsidi," katanya.

Adapun harga Pertalite naik menjadi Rp10.000 per liter, dari harga sebelumnya RpRp7.650 per liter. Lalu, Solar subsidi naik menjadi Rp6.800 per liter dari Rp5.150 per liter.

Kemudian, harga Pertamax non subsidi naik menjadi Rp14.500 per liter dari Rp12.500 per liter.

Berdasarkan pantauan Bisnis, MyPertamina telah memperbarui harga untuk Pertalite, Solar, dan Pertamax pada laman resmi mereka mypertamina.id.

Daftar lengkap harga terbaru BBM Subsidi jenis Pertalite dan Solar, serta BBM non subsidi jenis Pertamax di seluruh SPBU yang berada di Indonesia:

1. Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam

Pertalite Rp10.000

Solar Rp6.800

Pertamax Rp14.500

2. Provinsi Sumatera Utara

Pertalite Rp10.000

Solar Rp6.800

Pertamax Rp14.850

3. Provinsi Sumatera Barat

Pertalite Rp10.000

Solar Rp6.800

Pertamax Rp14.850

4. Provinsi Riau

Pertalite Rp10.000

Solar Rp6.800

Pertamax Rp15.200

5. Provinsi Kepulauan Riau

Pertalite Rp10.000

Solar Rp6.800

Pertamax Rp15.200

6. Kodya Batam

Pertalite Rp10.000

Solar Rp6.800

Pertamax Rp15.200

7. Provinsi Jambi

Pertalite Rp10.000

Solar Rp6.800

Pertamax Rp14.850

8. Provinsi Bengkulu

Pertalite Rp10.000

Solar Rp6.800

Pertamax Rp15.200

9. Provinsi Sumatera Selatan

Pertalite Rp10.000

Solar Rp6.800

Pertamax Rp14.850

10. Provinsi Bangka Belitung

Pertalite Rp10.000

Solar Rp6.800

Pertamax Rp14.850

11. Provinsi Lampung

Pertalite Rp10.000

Solar Rp6.800

Pertamax Rp14.850

12. Provinsi DKI Jakarta

Pertalite Rp10.000

Solar Rp6.800

Pertamax Rp14.500

13. Provinsi Banten

Pertalite Rp10.000

Solar Rp6.800

Pertamax Rp14.500

14. Provinsi Jawa Barat

Pertalite Rp10.000

Solar Rp6.800

Pertamax Rp14.500

15. Provinsi Jawa Tengah

Pertalite Rp10.000

Solar Rp6.800

Pertamax Rp14.500

16. Provinsi DI Yogyakarta

Pertalite Rp10.000

Solar Rp6.800

Pertamax Rp14.500

17. Provinsi Jawa Timur

Pertalite Rp10.000

Solar Rp6.800

Pertamax Rp14.500

18. Provinsi Bali

Pertalite Rp10.000

Solar Rp6.800

Pertamax Rp14.500

19. Provinsi NTB

Pertalite Rp10.000

Solar Rp6.800

Pertamax Rp14.500

20. Provinsi NTT

Pertalite Rp10.000

Solar Rp6.800

Pertamax Rp14.500

21. Provinsi Kalimantan Barat

Pertalite Rp10.000

Solar Rp6.800

Pertamax Rp14.850

22. Provinsi Kalimantan Tengah

Pertalite Rp10.000

Solar Rp6.800

Pertamax Rp14.850

23. Provinsi Kalimantan Selatan

Pertalite Rp10.000

Solar Rp6.800

Pertamax Rp14.850

24. Provinsi Kalimantan Timur

Pertalite Rp10.000

Solar Rp6.800

Pertamax Rp14.850

25. Provinsi Kalimantan Utara

Pertalite Rp10.000

Solar Rp6.800

Pertamax Rp14.850

26. Provinsi Sulawesi Utara

Pertalite Rp10.000

Solar Rp6.800

Pertamax Rp14.850

27. Provinsi Gorontalo

Pertalite Rp10.000

Solar Rp6.800

Pertamax Rp14.850

28. Provinsi Sulawesi Tengah

Pertalite Rp10.000

Solar Rp6.800

Pertamax Rp14.850

29. Provinsi Sulawesi Tenggara

Pertalite Rp10.000

Solar Rp6.800

Pertamax Rp14.850

30. Provinsi Sulawesi Selatan

Pertalite Rp10.000

Solar Rp6.800

Pertamax Rp14.850

31. Provinsi Sulawesi Barat

Pertalite Rp10.000

Solar Rp6.800

Pertamax Rp14.850

32. Provinsi Maluku

Pertalite Rp10.000

Solar Rp6.800

Pertamax Rp14.850

33. Provinsi Maluku Utara

Pertalite Rp10.000

Solar Rp6.800

Pertamax Rp14.850

34. Provinsi Papua

Pertalite Rp10.000

Solar Rp6.800

Pertamax Rp14.850

35. Provinsi Papua Barat

Pertalite Rp10.000

Solar Rp6.800

Pertamax Rp14.850

