Heboh Kabar Harga BBM Naik, Warga Panic Buying Pertalite di SPBU

Bisnis.com, JAKARTA - Isu kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi jenis Pertalite dan Solar per 1 September 2022 menyebabkan adanya aksi panic buying. Warga beramai-ramai menyerbu SPBU Pertamina untuk membeli Pertalite.

Corporate Secretary Pertamina Pata Niaga Irto Ginting mengakui adanya lonjakan konsumsi Pertalite yang merupakan kondisi fluktuatif secara harian.

"Misal kemarin masyarakat sudah menuhin [SPBU], kemungkinan besar hari ini akan turun," kata Irto saat dihubungi Bisnis, Kamis (1/8/2022).

Di akun media sosial Twitter, sejumlah warganet mengaku ikut berburu Pertalite sebab tak sedikit yang ketakutan harga BBM subsidi itu naik hari ini.

"Ditempatku dari kemaren udah pada ngantri, yang biasanya isi setengah sekarang pada di fullin. Yang punya lebih dari 1 motor, semua di isinya. Luar biasa yah efeknya," kata salah satu warganet bernama Evi Soebakrie.

Tak sedikit juga yang baru mengetahui isu kenaikan harga BBM dari platform media sosial tersebut dan mengaku akan segera membelinya langsung saat itu. Di sisi lain, warganet juga ikut memberikan informasi situasi panjangnya antrean di SPBU.

Menanggapi hal tersebut, Irto memastikan bahwa harga Pertalite dan Solar belum naik per hari ini. Pertamina justru menurunkan harga BBM nonsubsidi yaitu Pertamax Turbo, Dexlite dan Pertamina Dex.

Irto menjelaskan alasan Pertamina menurunkan harga BBM nonsubsidi dikarenakan penyesuaian terhadap harga minyak dunia.

"Memang sesuai dengan perkembangan harga minyak dunia, Badan Usaha lain juga menyesuaikan harga BBM nonsubsidinya juga," jelas Irto.

Berdasarkan informasi resmi MyPertamina, diketahui harga BBM nonsubsidi yang turun yaitu BBM Pertamax Turbo, Dexlite, dan Pertamina Dex dengan rata-rata penurunan sebesar Rp2.000 per liter.

Penurunan harga di setiap daerah memiliki nominal yang berbeda. Adapun, harga BBM Pertamax Turbo (RON 98) mengalami penurunan menjadi Rp15.900 per liter, sebelumnya jenis BBM ini seharga Rp17.900 per liter.

Di sisi lain, harga Dexlite menjadi Rp17.100 per liter dari sebelumnya Rp17.800 per liter. Kemudian, harga Pertamina Dex turun menjadi Rp17.400 dari yang awalnya Rp18.900 per liter.

Adapun, harga BBM subsidi yaitu Pertalite masih berada di angka Rp7.650 per pukul 06.00 WIB hari ini, Kamis (1/9/2022).

