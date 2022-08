Bikin Saham Manchester United (MU) Naik, Elon Musk Ngaku Cuma Bercanda

Bisnis.com, JAKARTA – Setelah sempat menghebohkan publik dengan pengakuannya telah membeli saham klub sepak bola Manchester United, Elon Musk akhirnya mengaku bahwa dia hanya bercanda.

Sebelumnya, orang terkaya di dunia yang merupakan Bos Tesla tersebut mengaku sudah mengakuisisi kepemilikan saham Manchester United. Hal itu disampaikannya melalui cuitannya lewat akun Twitter miliknya.

"Also, I’m buying Manchester United ur welcome," ujarnya singkat di akun Twitter miliknya, Rabu (17/8/2022).

Baca Juga : Terkaya di Dunia, Elon Musk Klaim Akuisisi Manchester United

Ucapan itu merupakan kelanjutan atas cuitannya sebelumnya yang meyebutkan tentang kesetiaannya kepada Partai Republik.

Cuitan tentang klub tempat Cristiano Ronaldo bermain itu mendadak ramai akan respons dari pada netizen.

Namun setelah membiarkannya selama kurang lebih 4,5 jam, Musk akhirnya mengklarifikasi bahwa dia hanya bercanda terkait rencananya membeli saham MU tersebut

Baca Juga : Ini Alasan Elon Musk Jual Saham Tesla Rp102,69 Triliun

“No, this is a long-running joke on Twitter. I’m not buying any sports teams,” ujarnya.

Adapun, cuitan Musk tersebut sempat membuat harga saham Manchester United naik 4,9 persen menjadi US$13,40 pada pukul 5:30 pagi Rabu (17/8/2022) waktu setempat.

Di sisi lain, cuitan Musk itu seolah mengingatkan kembali pada tahun lalu, saat fans Setan Merah memohon kepada bos Tesla itu untuk mengambil alih MU dari Keluarga Glazer.

Baca Juga : Apa Sih Alasan Manchester United Tidak Lepas Ronaldo? ini Penyebabnya

Saat itu, harga saham MU diperkirakan sekitar Rp71 triliun. Musk semestinya memiliki dana yang cukup, karena baru saja menjual sebagian sahamnya di Tesla sekitar Rp102,6 triliun.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Simak Video Pilihan di Bawah Ini :