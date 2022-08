Perusahaan Warren Buffet Jual Saham Verizon, Tambah Koleksi Saham Apple di Kuartal II/2022

Bisnis.com, JAKARTA – Perusahaan milik Warren Buffet, Berkshire Hathaway Inc., melepas saham Verizon Communications Inc. pada kuartal II/2022 karena perusahaan membuat penyesuaian pada portofolionya.

Dilansir Bloomberg pada Selasa (16/8/2022), Berkshire Hathaway meningkatkan kepemilikan saham lain selama kuartal II/2022. Kepemilikan saham di perusahaan media Paramount Global saat ini mencapai US$2,1 miliar, dan investasi di produsen bahan kimia Celanese Corp. hampir mencapai US$1,1 miliar, berdasarkan keterbukaan informasi kepada otoritas.

Adapun Berkshire memegang saham Verizon sebesar 1,38 juta saham tiga bulan sebelumnya.

Baca Juga : Ingin Menghemat Uang? Contoh 9 Cara Warren Buffet Berikut Ini

Apple Inc. masih menjadi kepemilikan terbesar Berkshire. Perusahaan mengoleksi 3,9 juta saham Apple selama kuartal II/2022 sehingga kepemilikan saham produsen Apple ini mencapai lebih dari US$150 miliar.

Perusahaan milik Warren Buffett ini menghasilkan US$3,8 miliar dalam pembelian saham bersih selama kuartal kedua, turun dari $41 miliar pada periode sebelumnya. Perusahaan juga melakukan buyback saham yang lebih rendan di kuartal kedua.

Berkshire meningkatkan kepemilikannya di Occidental Petroleum Corp. lebih dari yang dilakukan perusahaan lain, tetapi keterbukaan terbaru terbaru tidak mencerminkan cakupan penuh dari pembelian saham ini.

Perusahaan melaporkan pekan lalu bahwa sahamnya di perusahaan energi itu telah naik menjadi 188 juta saham, lebih dari 20 persen saham beredar.

Perusahaan juga terus meningkatkan portofolio di sektor keuangan, dengan membeli saham Ally Financial Inc senilai sekitar US$1 miliar. Pada saat yang sama, Berskshire dilaporkan memangkas kepemilikan saham Bancorp AS hingga 6,6 juta.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Simak Video Pilihan di Bawah Ini :