Harga Cabai, Bawang dan Minyak Goreng Turun, Cek Harga Pangan Hari Ini

Bisnis.com, JAKARTA - Sebagian besar harga komoditas pangan pada hari ini, Jumat (5/8/2022) mengalami penurunan, termasuk harga cabai, bawang dan minyak yang turun di semua jenisnya.

Berdasarkan data dari Pusat Harga Pangan Strategi Nasional (PIHPS) pukul 13.12 WIB hari ini, harga seluruh jenis cabai menurun signifikan. Harga Cabai rawit hijau mengalami penurunan drastis hingga 6,02 persen menjadi Rp50.750 per kg, sehari sebelumnya dihargai Rp54.000 per kg.

Sementara cabai rawit merah menurun 3 persen menjadi Rp69.450 per kg, dibandingkan sehari sebelumnya di angka Rp71.600 per kg. Harga cabai merah besar menurun 0,14 persen menjadi Rp68.950 dan harga cabai merah keriting turun 0,5 persen menjadi Rp69.500 per kg.

Kemudian, harga bawang merah ukuran sedang menurun hingga 4,27 persen menjadi Rp47.050 per kg, sehari sebelumnya dihargai Rp49.150 per kg.

Harga Bawang putih ukuran sedang pada hari ini juga mengalami penurunan sebesar 2,56 persen menjadi Rp 28.550 per kg.

Harga minyak goreng pun ikut turun. Minyak goreng curah turun 1,97 persen menjadi Rp14.950 per kg. Hampir seluruh wilayah menerapkan harga sesuai dengan harga ecerean tertinggi (HET) yaitu Rp15.350 per kg.

Namun di wilayah DKI Jakarta sendiri, harga minyak curah masih di angka Rp 15.400 per kg. Adapun harga minyak goreng curah tertinggi yaitu di wilayah Papua sebesar Rp24.000 per kg.

Sementara itu, minyak goreng kemasan bermerek 1 turun 0,63 persen menjadi Rp 23.550 per kg dan minyak goreng kemasan bermerek 2 turun 0,68 persne menjadi Rp 21.950 per kg.

