Harga BBM Shell Turun Drastis, Simak Harga Terbarunya!

Bisnis.com, JAKARTA - Harga bahan bakar minyak (BBM) yang dirilis PT Shell Indonesia per 1 Agustus 2022 mengalami penurunan drastis dibandingkan dengan bulan Juli lalu.

Berdasarkan daftar harga yang dipublikasi Shell Indonesia, harga BBM di Pulau Jawa untuk jenis Shell Super serentak menjadi Rp 17.300 per liter, sebelumnya sebesar Rp 18.500 per liter.

Beralih ke jenis Shell V-Power, harga di Pulau Jawa serentak Rp 18.300 sementara di bulan Juli dipatok dengan harga Rp 19.990 per liter.

Untuk harga Shell V-Power Diesel berada di angka Rp 19.280 per liter, sebelumnya mencapai Rp 21.870 per liter.

Penurunan harga juga terjadi di jenis BBM Shell V-Power Nitro+ menjadi Rp 18.520 per liter, dari bulan sebelumnya Rp 21.280 per liter.

Sebagai informasi, harga BBM Shell dalam 3 bulan ke belakang mengalami kenaikan yang cukup drastis. Kenaikan tercatat dari Mei lalu sebesar Rp 310 hingga Rp 1.050 per liter.

Di bulan Juni, Shell Indonesia menaikan harga eceran BBM jenis Shell Super menjadi Rp 17.500 per liter, Shell V Power menjadi Rp 18.500 per liter, Shell V-Power Diesel menjadi Rp 19.420 per liter, dan Shell V-Power Nitro+ menjadi Rp 19.420 per liter.

