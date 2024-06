Alasan Shell Tutup SPBU di Sumatra Utara per 1 Juni 2024

Smallest Font Largest Font

Bisnis.com, JAKARTA - Shell Indonesia resmi menghentikan kegiatan operasional sembilan jaringan ritel SPBU Shell di Sumatra Utara terhitung kemarin atau Sabtu (1/6/2024).

Shell sendiri diketahui memiliki sembilan jaringan ritel (SPBU) yang tersebar di wilayah Sumatra Utara. Namun, per tanggal 1Juni 2024, sembilan SPBU tersebut tidak akan beroperasi kembali.

Managing Director Mobility Shell Indonesia Ingrid Siburian mengungkap alasan dibalik tutupnya SPBU Shell di Sumatra Utara karena pihaknya ingin menciptakan produk dengan emisi yang rendah.

“Keputusan ini sejalan dengan strategi Shell secara global untuk menciptakan produk dengan nilai lebih dan emisi yang lebih rendah (more value with less emissions) dan berfokus pada disiplin, penyederhanaan, serta kinerja bisnis,” kata Ingrid dalam keteranganya dikutip, Minggu (2/6/2024).

Ingrid sebagai perwakilan dari Shell Indonesia Shell Indonesia menyampaikan rasa terima kasih kepada para pelanggan yang berada di Sumatra Utara.

Selain itu, Shell juga mengapresiasi seluruh mitra pengelola SPBU Shell di Sumatra Utara di antaranya PT Multi Mineral Trading, PT Central Energi Indonesia, PT Kei Jaya Sentosa, PT Daya Energi Sukses, PT Multi Energy Lestarindo, PT Argya Energy Sumatera, dan PT Wirausaha Sukses Makmur.

“Kami juga ingin menyampaikan terima kasih kepada masyarakat Sumatra Utara yang mendukung kami secara luar biasa dalam menjalankan kegiatan kami selama ini,” ujar Ingrid.

