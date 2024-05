Alasan Pertamina Tak Naikkan Harga BBM Nonsubsidi per 1 Juni 2024

Smallest Font Largest Font

Bisnis.com, JAKARTA - PT Pertamina (Persero) memutuskan tak menaikkan harga BBM di stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) mulai 1 Juni 2024. Pada bulan ini, harga BBM nonsubsidi juga tidak mengalami kenaikan.

Corporate Secretary Pertamina Patra Niaga Irto Ginting mengatakan harga BBM nonsubsidi pada Juni 2024 tidak mengalami kenaikan, meski harga minyak dunia menunjukkan tren peningkatan dan nilai tukar rupiah terhadap dolar AS yang terus melemah.

Irto juga menyampaikan bahwa keputusan tidak mengubah harga BBM mengacu pada beberapa aspek yang tercantum dalam Kepmen ESDM No. 245.K/MG.01/MEM.M/2022 tentang formulasi harga JBU atau BBM non subsidi.

Dalam aturan tersebut, perhitungan formulasi harga BBM di antaranya dipengaruhi oleh nilai tukar dolar AS dan MOPS.

“Penyesuaian harga BBM nonsubsidi memang mengacu pada regulasi. Namun, pada kondisi saat ini, Pertamina mendukung upaya Pemerintah untuk menjaga stabilitas perekonomian," kata Irto dalam keterangannya, Sabtu (1/6/2024).

Berdasarkan situs resmi MyPertamina, untuk wilayah Jawa, harga Pertamax masih berada pada level Rp12.950 per liter, Pertamax Green 95 Rp13.900 per liter, dan Pertamax Turbo Rp14.400 per liter. Harga Dexlite dipatok Rp14.500 per liter dan harga Pertamina Dex Rp15.100 per liter.

Irto menyampaikan harga tersebut berlaku untuk wilayah Jawa dan wilayah dengan besaran pajak bahan bakar kendaraan bermotor (PBBKB) sebesar 5%.

Untuk selengkapnya masyarakat dapat melihat di website https://mypertamina.id/fuels-harga atau menghubungi Pertamina Call Center (PCC) 135.

Berikut harga BBM di SPBU Pertamina, per tanggal 1 Juni 2024

Harga BBM Pertamina

Pertamax Rp12.950 per liter

Pertamax Green 95: Rp13.900 per liter

Pertamax Turbo Rp 14.400 per liter

Dexlite Rp14.550 per liter

Pertamina Dex Rp15.100 per liter

