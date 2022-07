Harga Pangan 26 Juli: Harga Telur Terus Meroket, Cabai Turun

Bisnis.com, JAKARTA- Harga telur ayam ras segar terus mengalami lonjakan. Dari pantauan Pusat Informasi Harga Pangan Strategis Nasional (PIHPSN) pada Selasa (26/7/2022) pukul 08.30 WIB, harga telur rata-rata di pusat pasar tradisional Indonesia dijual Rp29.450 per kilogram (kg), naik 0,17 persen dibandingkan kemarin.

Harga telur termurah ditemukan di Sulawesi Barat dan Sulawesi Selatan Rp24.850 per kg, Bali Rp25.150 per kg, Jambi Rp25.150 per kg, Sumatera Barat Rp26.800 per kg, Sulawesi Selatan Rp27.000 per kg. Sedangkan harga telur termahal ada di semua wilayah Kalimantan yang dijual Rp30.000-an per kg, Maluku Utara 32.900 per kg, Papua Barat Rp34.650 per kg, Mauluk Rp40.000 per kg, dan Papua Rp45.500 per kg.

Selain telur, bawang putih saat ini Rp29.450 per kg, naik 0,34 persen, dan beras kualitas medium I Rp11.800 per kg, naik 0,43 persen.

Untuk beras kualitas bawah II harganya tetap di Rp10.400 per kg, kualitas medium II Rp11.550 per kg, kualitas super I Rp13.050 per kg, dan kualitas super II Rp12.650 per kg.

Sementara itu, daging ayam ras Rp36.400 per kg, turun 0,24 persen dibanding kemarin, daging sapi kualitas I Rp137.700 per kg, daging sapi kualitas II Rp128.800 per kg, turun 0,19 persen dibanding kemarin.

Selanjutnya bawang merah ukuran sedang Rp59.100 per kg, turun 5,36 persen dibanding kemarin, cabai merah besar Rp76.150 per kg, turun 2,87 persen, cabai merah keriting Rp75.050 per kg, turun 3,47 persen, cabai rawit hijau Rp59.900 per kg, dan cabai rawit merah Rp76.750 per kg, turun 3,76 persen.

