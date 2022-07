ANZ Sepakat Akuisisi Bisnis Perbankan Suncorp Senilai US$3,3 Miliar

Bisnis.com, JAKARTA - Australia & New Zealand Banking Group Ltd. (ANZ) sepakat untuk mengakuisisi lini bisnis perbankan Suncorp Group Ltd. senilai A$4,9 miliar (US$3,3 miliar).

Dilansir Bloomberg pada Senin (18/7/2022), ANZ berencana untuk mengumpulkan sekitar A$3,5 miliar guna mendanai akuisisi bank yang berbasis di Brisbane, Queensland tersebut.

Adapun nilai akuisisi yang disetujui tersebut 12,7 persen lebih rendah dari harga penutupan saham hari Jumat (15/7). Suncorp Bank akan terus dipimpin oleh Chief Executive Officer Clive van Horen yang akan berada di bawah CEO ANZ Shayne Elliott.

Bank-bank Australia bergulat dengan kenaikan suku bunga yang cepat dan penurunan harga rumah yang mendorong beberapa investor untuk mengevaluasi kembali outlook sektor perbankan.

Akuisisi ini dilakukan di tengah upaya ANZ untuk mendapatkan keunggulan atas pesaing yang lebih besar dengan melakukan ekspansi di kawasan dengan pertumbuhan tercepat di Australia.

Wakil kepala investasi dan pasar modal Van Eck Associates Corp. Jamie Hannah mengatakan kesepakatan akuisisi dengan Suncorp akan membantu ANZ mengejar ketertinggalan dengan bank pesaingnya. Hal ini mengigat ANZ berada di posisi terakhir dari empat bank besar di Australia.

“Dengan kesepakatan Suncorp ini mereka diperkirakan menyalip Westpac. Apakah mereka bisa mengejar National Australia Bank di tahun depan atau lebih masih harus dilihat,” kata Hannah, seperti dikutip Bloomberg, Senin (18/7/2022).

Kesepakatan itu menandai perubahan signifikan bagi Elliott, yang pada Mei mengatakan kepada bahwa banknya menyimpan uang tunai di neraca sambil menunggu bagaimana pelanggan bereaksi terhadap kenaikan suku bunga. Transaksi ini diharapkan selesai pada paruh kedua tahun 2023.

“Dengan banyak pekerjaan untuk menyederhanakan dan memperkuat bank telah selesai, dan transformasi digital kami berkembang dengan baik, kami sekarang dalam posisi untuk berinvestasi dan membentuk kembali bisnis kami di Australia,” kata Elliott dalam pernyataannya pada hari Senin.

Suncorp mengatakan bulan lalu sedang meninjau alternatif strategis untuk operasi perbankannya. Lini perbankan dan pengelolaan aset Suncorp menyumbang 14 persen dari pendapatan setahun penuh pada tahun fiskal 2021, turun dari 12 bulan sebelumnya.

