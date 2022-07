Daftar Harga Pangan Hari Ini, 11 Juli 2022: Harga Cabai Masih Tinggi

Bisnis.com, JAKARTA - Harga bahan pangan pada hari ini, Senin (11/7/2022) masih belum menunjukkan tanda-tanda penurunan. Sebaliknya, mayoritas harga pangan masih tinggi, terutama untuk komoditas cabai.

Berdasarkan Sistem Pemantauan Pasar dan Kebutuhan Pokok Kementerian Perdagangan, harga cabai merah besar Rp80.700 per kilogram (Kg) atau naik 3,33 persen dibanding kemarin Rp78.100 per kg.

Cabai merah keriting Rp82.200, naik 2,75 persen atau dari Rp80.000 per kg dan harga cabai rawit merah Rp95.300, alami penurunan 0,68 persen. Untuk bawang merah saat ini Rp63.000 per kg, naik 0,80 persen dari Rp62.500 per kg dan bawang putih Rp27.300, naik 1,11 persen dari RP27.000.

Sementara itu, telur ayam ras naik jadi Rp29.300 dari Rp29.200 per kg, daging ayam ras Rp37.400 naik dari Rp37.200 per kg, dan daging sapi paha belakang Rp137.900, naik dari Rp137.000.

Untuk minyak goreng curah saat ini rata-rata sudah ada di level Rp16.950 per kg di rata-rata pasar tradisional Indonesia. Berdasarkan Pusat Informasi Harga Pangan Strategis Nasional (PIHPSN) pada Senin (11/7/2022), harga minyak kemasan merk 2 Rp24.350 per kg, turun 0,2 persen dibanding kemarin, Minggu. Lalu minyak kemasan merek 1 Rp64.150, naik 1,66 persen.

Biasanya stabil, gula pasir pun mengalami kenaikan 0,31 persen untuk kualitas premium menjadi Rp16.050 per kg, dan 0,68 persen untuk lokal Rp14.700 per kg.

Baca Juga : Inflasi Konsisten Naik di Juli 2022, Harga Pangan Jadi Biang Kerok

Adapun, harga beras masih stabil di harga Rp13.000 per kg untuk kualitas super I dan Rp12.650 untuk kualitas super II.

Sementara itu, di DKI Jakarta sendiri, reli kenaikan harga bahan pokok relatif cepat. Misalnya, untuk bawang merah saat ini tembus Rp80.850 per kg atau naik 4,8 persen dibanding kemarin.

Kemudian, harga cabai rawit merah Rp102.500 per kg, cabai merah besar Rp96.650 per kg, dan cabai rawit hijau Rp95.000 per kg. Di beberapa pasar yang berada di Jakarta seperti Pasar Palmeriem dan Pasar Jatinegara harga cabai justru lebih tinggi. Harga cabai rawit merah di kedua pasar tersebut mencapai Rp120.000 per kg di tingkat konsumen.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Simak Video Pilihan di Bawah Ini :