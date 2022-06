Zulkifli Hasan Jadi Mendag Baru, Ini Harapan IKAPPI

Bisnis.com, JAKARTA - Dewan Pimpinan Pusat Ikatan Pedagang Pasar Indonesia (IKAPPI) mengucapkan selamat kepada Zulkifli Hasan yang telah dilantik sebagai Menteri Perdagangan (Mendag) oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada Rabu (15/6/2022).

Zulkifli menggantikan Muhammad Lutfi yang menjabat sebagai Mendag sejak 2020 menggantikan Agus Supramanto.

“IKAPPI mengucapkan selamat atau welcome to the jungle kepada Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan, dilantik siang ini oleh Presiden Jokowi,” ujar Ketua Umum DPP IKAPPI Abdullah Mansur dalam keterangan tertulisnya, Rabu (15/6/2022).

Abdullah menyebut posisi menteri perdagangan sebagai menteri yang cukup rumit karena menghadapai banyak persoalan menjelang Iduladha. Menurutnya, sistem perdagangan di Indonesia ibarat hutan belantara yang harus diperbaiki dan dirapikan.

Dia pun berharap agar Zulkifli berpihak kepada pedagang tradisional dan usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM).

“Memang ini tidak bisa diselesaikan secara langsung tetapi harapan IKAPPI ada upaya perbaikan, penertiban dan konsolidasi nasional untuk kembali memulihkan ekonomi dalam negeri. Dalam hal ini memperkuat program untuk keberhasilan pangan nasional,” ujarnya.

Untuk diketahui, Presiden Jokowi resmi melantik Zulkifli Hasan sebagai Menteri Perdagangan. Selain itu Jokowi melantik Hadi Tjahjanto sebagai Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) pada Rabu (15/6/2022) di Istana Negara, Jakarta.

Pelantikan Zulkifli Hasan dan Hadi Tjahjanto berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia (Keppres) Nomor 64P Tahun 2022 tentang Pengangkatan Menteri Negara Kabinet Indonesia Maju Periode Tahun 2019—2024 yang ditetapkan pada tanggal 15 Juni 2022.

Zulkifli Hasan merupakan Ketua MPR periode 2014—2019, yang juga saat ini merupakan Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN).

